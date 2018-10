Krim: Explosion in Berufsschule auf Krim - 10 Tote

Sewastopol. Bei einem Selbstmordanschlag in einer Schule auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind dem Schulleiter zufolge zahlreiche Kinder ums Leben gekommen. Der Rektor der Schule in der Stadt Kertsch sagte am Mittwoch im örtlichen Fernsehen, ein Angreifer habe sich im Inneren der Schule in die Luft gesprengt.

Bewaffnete Männer seien zudem durch die Räume gegangen und hätten jeden erschossen, den sie finden könnten. „Überall liegen die Leichen von Kindern“, sagte er. Auch Angestellte der Schule seien unter den Opfern.

Die Sicherheitskräfte sprachen von einem Terrorakt. Die Explosion sei durch eine selbstgebaute Bombe ausgelöst worden, sagte Sergej Melikow, Vize-Chef der Nationalgarde, der russischen Nachrichtenagentur Tass.

Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet von zehn Toten und bezieht sich auf eine nicht genannte Quelle in den Sicherheitsbehörden der Krim. „Es gab eine Explosion von einem nicht identifizierten Sprengsatz in Kertsch“, teilte das russsische Anti-Terror-Kommitee laut russischen Nachrichtenagenturen mit.

Rettungskräfte sind in Kertsch im Einsatz

Etwa 50 Menschen seien verletzt worden, berichtet die Agentur Interfax. Zahlreiche Rettungssanitäter seien an der Schule im Einsatz. Auch Sprengstoffexperten sind vor Ort, die Untersuchungen laufen.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo Kertsch liegt.

Russland hatte die ukrainische Halbinsel Krim 2014 annektiert und unterstützt zudem pro-russische Separatisten im Osten des Nachbarstaates. Die EU und die USA haben deswegen Sanktionen gegen Russland verhängt. (dpa/les)