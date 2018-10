Halloween: Das muss man über das Kultfest wissen

Halloween gilt als unbeschwerliches Gruselfest. Der Brauch ist aber älter als seine Kommerzialisierung. Was steckt hinter dem Kultfest?

Berlin. Ausgehöhlte Kürbisse, Süßes oder Saures und kreative Kostüme – wenn sich der Oktober dem Ende neigt, erwacht die alljährliche Gruselzeit zum Leben. Am 31. Oktober wird Halloween gefeiert. Was genau versteckt sich hinter dem kommerziellen Kultfest?

• Was ist Halloween und woher kommt es?

Das Wort Halloween geht auf die englische Bezeichnung „(All) Hallows’ Eve(ning)“ zurück und bezieht sich auf den Allerheiligentag. Das katholische Fest wurde am 1. November im Jahr 835 eingeführt, um der verstorbenen Heiligen zu gedenken.

Es ist weit verbreitet, dass die christliche Tradition ihren Ursprung in einem rund 2000 Jahre alten Fest der Kelten namens Samhain findet. Der 1. November markierte mit dem Ende des Sommers auch das keltische Neujahr. Zu dieser Zeit im Jahr sollten die Tore zwischen den Welten der Toten und der Lebenden geöffnet sein. Während das zum Anlass genommen wurde, der Toten zu gedenken, dienten die Feierlichkeiten auch den Priestern, um Vorhersagen über die Zukunft zu treffen.

Allerdings ist die Verbindung zum christlichen Allerheiligenfest umstritten. So schreibt „BBC“, dass die katholische Tradition auch unabhängig von den keltischen Feierlichkeiten entstanden sein könnte.

• Warum feiern wir Halloween in Deutschland?

Irische Einwanderer brachten den Brauch im 19. Jahrhundert in die USA und nach Kanada. In Nordamerika wurde Halloween zu dem, was wir heute drunter verstehen: Umzüge, Gruselpartys und aufwendige Kostüme.

Ergänzt um Kommerz und Schnick-Schnack, kam der Brauch nach dem zweiten Weltkrieg zurück nach Europa. In den 1990er Jahren wurden Halloween Partys und Umzüge auch in Deutschland immer populärer. Heute ist nicht mehr viel von den irischen Ursprüngen zu erkennen.

• Warum verkleiden wir uns an Halloween?

Hexen, Vampire, Horrorfiguren - an Halloween tummeln sich Gruselgestalten auf den Straßen. Vermutet wird, dass die Tradition der Halloween-Kostümen auf die Kelten zurück geht. Um an Samhain böse Geister zu vertreiben, verkleideten sich die Lebenden sobald sie ihre Häuser verließen.

• Woher kommt der Brauch mit dem Kürbis?

Um Halloween herum zieren traditionell leuchtende Kürbisse die Türschwellen vieler Häuser. Auch dieser Brauch kommt aus Irland. Laut einer irischen Legende wurde dem Hufschmied Jack Oldfield der Eintritt in die Hölle verwehrt, nachdem er zweimal den Teufel ausgetrickst hatte. Auch am Himmelstor abgewiesen, war er für immer dazu verbannt zwischen Himmel und Hölle umher zu streifen. Aus Mitleid gab der Teufel ihm eine ausgehöhlte Rübe als Laterne.

Aus Jack Oldfield wurde Jack O’Latern und im amerikanischen Brauch aus der Rübe ein Kürbis. Die gruseligen Fratzen, die traditionell in Kürbisse geschnitzt werden, sollen böse Geister abschrecken.

• Woher kommt „Süßes oder Saures“?

Sobald am Halloween-Abend die Sonne untergeht, ziehen Kinder von Haustür zu Haustür und fordern „Süßes, sonst gibts Saures“. Der wohl bekannteste Brauch an Halloween leitet sich von dem amerikanischen „trick or treat“ („Streich oder Leckerbissen“) ab.

Es wird jedoch vermutet, dass dieses Ritual auf die christliche Tradition zurück geht, am Allerseelentag kleine Brote mit Johannisbeeren an Bettler zu verteilen. Im Gegenzugversprachen sie, für die Seelen von den Verstorbenen zu beten.

• Wie profitiert die Wirtschaft von Halloween?

Inzwischen ist Halloween ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Spiel- und Süßwaren Industrie. Laut dem „Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie“ lag der Umsatz für spezielle Halloween-Süßwaren 2015 bei ca 10 Millionen Euro in Deutschland. Der branchenübergreifende Umsatz ließ sich 2012 sogar auf 200 Mio Euro schätzen, schrieb die Spielwarenmesse.

In Amerika sind die Ausgaben noch weitaus höher: Die „National Retail Federation“ veröffentlichte Zahlen einer Umfrage, laut denen dieses Jahr mehr als 9 Milliarden Dollar für Halloween Produkte ausgegeben werden

Auch Landwirte profitieren von der wachsenden Beliebtheit des Gruselfestes. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2014 rund ein Fünftel mehr Kürbisse verkauft als noch im Vorjahr.

• Deko, Kostüme Filme: Was ist an Halloween beliebt?

Nicht nur Kinder verkleiden sich für ihre alljährliche Süßigkeitenjagd, auch bei Erwachsenen ist das Kultfest längst ein Anlass für Gruselparties geworden. Besonders beliebt sind Hexen-, Zombie, Vampir und Gespensterkostüme, oft ergänz um Kunstblut, künstliche Kontaktlinsen oder Haartönungen.

Viele Halloweenfans werfen aber nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Gärten in Schale: Riesenspinnen, Skelette und geisterhafte Figuren schmücken immer mehr Hauswände. Vorreiter sind auch hier wieder die USA.

Großer Beliebtheit erfreuen sich außerdem die Halloween Filme. Der erste Teil der Horrorfilmreihe, „Halloween - die nacht des Grauens“, erschien 1978. Darauf folgten sieben Fortsetzungen und zwei Neuverfilmungen. Die dritte feiert am 25. Oktober seine Premiere in Deutschland.

(dpa/alin)