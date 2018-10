Zwei Tote nach Absturz von Kleinflugzeug in Sankt Augustin nahe Bonn

Feuerwehrleute in Sankt Augustin mussten am Dienstag ein brennendes Flugzeugwrack löschen. Die zwei Insassen des Fliegers kamen ums Leben. (Symbolbild)

Bei einem Flugzeugabsturz sind in Sankt Augustin zwei Menschen gestorben. Möglicherweise hatte das Kleinflugzeug einen Motorschaden.

Sankt Augustin. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Sankt Augustin bei Bonn sind nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen ums Leben gekommen. „Das Flugzeug ist ausgebrannt, und es gibt zwei Tote“, sagte ein Sprecher am Dienstag.

Der Absturz habe sich am Dienstag auf einem freien Feld in der Nähe des Stadtbezirks Hangelar ereignet – ganz in der Nähe des dortigen Flugplatzes. Ob es weitere Opfer gab, war zunächst unklar.

Pilot meldete vor dem Absturz Motorprobleme

Nach Angaben des Flugplatzbetreibers war die Maschine kurz zuvor gestartet. Dann habe der Pilot Motorprobleme gemeldet, berichtete ein Sprecher. Bei den Insassen handele es sich nach ersten Informationen um einen Fluglehrer und einen Flugschüler oder eine Flugschülerin, sagte der Sprecher.

Er zeigte sich sehr bestürzt von dem Vorfall: „Ich bin viele Jahre hier und das ist ganz, ganz selten, dass Unfälle mit schlimmen Personenschäden oder mit Toten passieren.“

Rettungskräfte fanden brennendes Wrack vor

Laut Polizei hatten Anwohner den Absturz beobachtet und den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte die Unglücksstelle erreichten, stand der Flieger aber schon komplett in Flammen. Zur Identität der Insassen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Die genaue Absturzursache war zunächst unklar. Zur Aufklärung soll die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung beitragen. Die Experten machten sich nach Angaben der Polizei am Dienstag auf den Weg nach Sankt Augustin.

(dpa/ba)