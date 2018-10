Kölner Hauptbahnhof: Geiselnehmer schwerst verletzt

Am Kölner Hauptbahnhof ist am Montag eine Geisel genommen worden. Der Polizei gelang der Zugriff. Geisel und Täter wurden verletzt.

Köln. Die Geiselnahme am Hauptbahnhof in Köln ist beendet: Nach stundenlanger Anspannung hat die Polizei eine Frau aus der Gewalt des Geiselnehmers befreit. Der Mann wurde schwerst verletzt und musste wiederbelebt werden, sein Opfer erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Das Motiv des Täters sei noch unklar.

Der Täter hatte die Geisel am Mittag in seine Gewalt gebracht. Nach einem ersten Kontakt zu dem Mann bereitete die Polizei den Zugriff vor und drang schließlich in die Apotheke im Bahnhofsgebäude ein, in der sich der Geiselnehmer mit der Frau verschanzt hatte.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter wurde bei den Zugriffsmaßnahmen schwerst verletzt und wird derzeit reanimiert. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Bei der Geiselnahme wurde auch ein Mädchen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Unklar sei, zu welchem Zeitpunkt die 14-Jährige die Verletzungen erlitten hat.

Das Mädchen war noch vor dem Zugriff durch die Polizei aus dem Kölner Hauptbahnhof ins Krankenhaus gebracht worden. Staatsanwaltschaft und Polizei wollten sich am Abend bei einer Pressekonferenz (19 Uhr) zu Details der Geiselnahme äußern.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter ist unter Kontrolle. Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Meiden Sie weiterhin großräumig den Bereich. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Der Bahnhof wurde laut Deutscher Bahn komplett gesperrt und evakuiert. Die Polizei rief über Lautsprecher alle Reisenden zum Verlassen des Bahnhofs auf. Auch nach dem Ende der Geiselnahme blieb der Bereich um den Tatort gesperrt.

Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Wegen einer Geiselnahme ist am Montag der Kölner Hauptbahnhof evakuiert worden. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Foto: Marius Becker / dpa

Die Geisel wird offenbar in einer Apotheke festgehalten. Foto: Oliver Berg / dpa

Auch Spezialeinsatzkräfte wurden zu dem Einsatz gerufen. Foto: Oliver Berg / dpa

Die Spezialkräfte waren kamen schwer bewaffnet. Foto: Oliver Berg / dpa

Kurz nach Bekanntwerden der Geiselnahme sicherten Polizisten den Bahnhof ab. Foto: Oliver Berg / dpa



Der Innenbereich des Bahnhofes wurde evakuiert. Foto: Oliver Berg / dpa

Der Breslauer Platz auf der Rückseite des Bahnhofes wurde komplett abgesperrt. Foto: Marius Becker / dpa

Auch auf dem Bahnhofsvorplatz waren Polizei und Feuerwehr zu sehen. Foto: Oliver Berg / dpa

Der Bahnhofsvorplatz füllte sich mit zunehmender Dauer mehr und mehr, weil Reisende nicht mehr in den Bahnhof kamen. Foto: Oliver Berg / dpa



Keine Hinweise auf Schüsse

Die Polizei bat darum, den Bereich rund um den Bahnhof zu meiden. Zeugenaussagen, nach denen Schüsse gefallen sein sollen, kann die Polizei nicht bestätigen. Sie machte auch keine Angaben dazu, ob der Mann bewaffnet war.

Es gebe allerdings Informationen, dass es zwischenzeitlich eine Rauchentwicklung im Bahnhof gegeben habe – zur Ursache machte ein Sprecher zunächst keine Angaben.

Rettungskräfte und @polizei_nrw_k sind mit einem Großaufgebot vor Ort am Hauptbahnhof #Köln. In einer Apotheke am Hinterausgang wird eine Person als Geisel gehalten. pic.twitter.com/PvnAbv4nii — WDR aktuell (@WDR) October 15, 2018

Mit Blick auf die zahlreichen Gerüchte in den Sozialen Netzwerken appellierte die Polizei: „Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen!“

Kein Zugverkehr mehr am Kölner Hauptbahnhof

Der Zugverkehr wurde eingestellt. „Die Polizei hat den Hauptbahnhof komplett gesperrt, dementsprechend werden die Züge großräumig umgeleitet – das gilt für den Fernverkehr“, sagte eine Sprecherin von DB NRW.

Die Bahn teilte zudem via Twitter mit, dass sämtliche Regionalzüge und S-Bahnen umgeleitet würden oder vorzeitig endeten. Zunächst waren lediglich mehrere Bahnsteige gesperrt worden.

Update: Die Gleise 4-11 sind gesperrt. Der Zugverkehr ist stark eingeschränkt. Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) October 15, 2018

Diese Karte zeigt den Kölner Hauptbahnhof, die Geisel wurde auf der Rückseite am Breslauer Platz genommen:

Den Breslauer Platz sperrten Einsatzkräfte ebenfalls großräumig ab.

Der Kölner Hauptbahnhof ist einer der wichtigsten Eisenbahnknoten am Rhein, er liegt im Stadtzentrum direkt neben dem Kölner Dom. Täglich durchströmen ihn rund 1300 Züge und bis zu 280.000 Reisende auf elf Gleisen.

