Kölner Hauptbahnhof: Polizeieinsatz wegen Geiselnahme

Am Kölner Hauptbahnhof wurden am Montagmittag mehrere Gleise gesperrt. (Symbolbild)

Am Kölner Hauptbahnhof hat es am Montagmittag eine Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist vor Ort. Mehrere Bahnsteige wurden gesperrt.

Polizeieinsatz Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof – Gleise gesperrt

Köln. Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Köln: Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, habe es im Bereich eines Vorplatzes eine Geiselnahme gegeben. Einsatzkräfte seien vor Ort, um die Situation zu klären.

Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Einem Bericht des „Kölner Stadtanzeiger“ zufolge wird der Bahnhof derzeit evakuiert. Die Polizei bittet zudem, den Bereich rund um den Bahnhof zu meiden. Zeugenaussagen, nach denen Schüsse gefallen sein sollen, kann die Polizei nicht bestätigen.

Die Bahn teilte mit, dass mehrere Bahnsteige gesperrt seien und es zu Verspätungen und Ausfällen kommt. Reisende sollten die Verbindungen vor Abfahrt prüfen.

Update: Die Gleise 4-11 sind gesperrt. Der Zugverkehr ist stark eingeschränkt. Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) October 15, 2018

(cho)

Mehr in Kürze