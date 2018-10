In Hessen hat es ein Flugzeugunglück gegeben.

In Hessen ist ein Sportflugzeug beim Landeanflug in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Drei Menschen kamen dabei ums Leben.

Unglück Flugzeug rast in Fußgänger: Zwei Erwachsene und ein Kind tot

Berlin. Tödliches Unglück auf dem Berg Wasserkuppe (Hessen): Ein Sportflugzeug ist in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Bei der Landung sind dabei drei Passanten tödlich verletzt worden.

Eine Sprecherin der Polizei in Fulda sagte, bei einem missglückten Landemanöver habe die Maschine zwei Erwachsene und ein Kind erfasst.

Die Maschine sollte offenbar noch einmal durchstarten. Die Cessna habe keinen Auftrieb mehr bekommen und dann eine Schranke durchbrochen, so die Sprecherin. Dort erfasste das Flugzeug am Sonntagnachmittag die Gruppe, die am Rande des Flugplatzes stand.

Ob es weitere Verletzte gab, war zunächst unklar. Die Sprecherin sagte, es habe sich zum Zeitpunkt des Unglücks keine Menschenmenge dort befunden. (dpa/hip)