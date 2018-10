In Hamburg-Wandsbek ist die Polizei wegen einer Geiselnahme im Einsatz.

In Hamburg-Wandsbek hat ein Mann offenbar Geiseln genommen und sich in seinem Haus verschanzt. Der Einsatz der Polizei läuft derzeit.

Polizei Geiselnahme in Hamburg – Mann verschanzt sich in Wohnung

Berlin. In Hamburg hat ein Mann zwei Frauen seit den frühen Morgenstunden als Geiseln genommen und sich in seinem Haus verschanzt. Das Spezialeinsatzkommando SEK ist vor Ort, wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Die Verhandlungsgruppe der Polizei Hamburg ist vor Ort. Man sei in Kontakt mit dem Mann.

Es soll sich um einen psychisch auffälligen Täter handeln, der eine Schusswaffe bei sich hat. Bei den Geiseln soll es sich um Frauen handeln, die möglicherweise Familienmitglieder sind. Die Polizei umstellte am Sonntagmorgen mit einem Großaufgebot das Haus.

Geiselnehmer verlangte nach Capri-Sonne

Die genauen Hintergründe der Geiselnahme sind noch ungewiss. Offenbar wurden zunächst Polizisten zu der Wohnung gerufen. Der Mann soll mit einer Waffe auf sie gezielt haben. Auch der Einsatz von Pfefferspray konnte ihn nicht außer Gefecht setzen.

Zusätzlich zu unseren uniformierten Kollegen ist in #Wandsbek auch unsere Verhandlungsgruppe und weitere Spezialeinheiten vor Ort.

Wir informieren hier weiter über den Einsatz. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) October 14, 2018

Dann verschanzte er sich in der Wohnung. Die Polizei verhandelte mit dem Mann und brachte ihm etwas zu trinken. Der Geiselnehmer verlangte nach Capri-Sonne, die er vom SEK bekam. Er drohte offenbar damit, die Menschen in seiner Gewalt zu töten.

Laut „Hamburger Abendblatt“ hat der Mann nachts mehrfach die Polizei gerufen, mal ein Feuer gemeldet, mal anderes. Er gilt seit Längerem als polizeibekannt und psychisch auffällig. (les/fmg)