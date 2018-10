Prinzessin Eugenie heiratet in England

In England tritt Prinzessin Eugenie vor den Altar. Die Gästeliste kann sich sehen lassen – Robbie Williams und die Beckhams sind da.

Royals Traumhochzeit in England – Prinzessin Eugenie heiratet

Windsor. Die Hochzeitsglocken läuten wieder in England: Die britische Prinzessin Eugenie (28) heiratet am Freitag ihren langjährigen Freund Jack Brooksbank (32) – und es gibt einige Parallelen zum Fest von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) am 19. Mai.

Genau wie ihr Cousin hat sich Eugenie die St.-Georges-Kapelle von Schloss Windsor für ihre Trauung ausgewählt. Das Paar plant sogar eine Kutschfahrt durch die Stadt, dazu werden Tausende Schaulustige erwartet.

Übertragen wird das Event beim britischen Sender ITV und per Livestream in den Social-Media-Kanälen des Königshauses. Die Zeremonie beginnt um 12 Uhr. Star-Tenor Andrea Bocelli soll bei dem Gottesdienst singen.

Stars wie David Beckham und George Clooney sind dabei

Erwartet werden wichtige Mitglieder der Königsfamilie und etliche Stars. Queen Elizabeth II. sei am Donnerstag gerade rechtzeitig von ihrem Sommeraufenthalt aus Schottland nach Windsor zurückgekehrt, berichteten britische Medien.

Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) werden als Pagenjunge und Brautjungfer auftreten, teilte das Königshaus mit.

Medien zufolge sind unter anderem US-Filmstar George Clooney und seine Frau Amal, das Supermodel Cindy Crawford sowie Victoria und David Beckham eingeladen.

Prinzessin Eugenie ist die Tochter von Prinz Andrew (58), dem zweitältesten Sohn der Queen und seiner Ex-Frau Fergie. Sie ist die Neunte in der britischen Thronfolge. (dpa/jha)