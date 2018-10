Stadtarchiv Köln: Drei Freisprüche und eine Bewährungsstrafe

Köln. Im Strafprozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs hat das Landgericht am Freitag drei Angeklagte freigesprochen. Ein Bauüberwacher der Kölner Verkehrs-Betriebe erhielt eine Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung.

Laut Anklage haben Fehler bei den Bauarbeiten zu dem Unglück geführt, bei dem im Jahr 2009 zwei Anwohner ums Leben kamen. Der Staatsanwalt hatte für drei Angeklagte Bewährungsstrafen bis zu einem Jahr gefordert, für eine Angeklagte plädierte er auf Freispruch. Die Verteidiger wollten für alle Angeklagten einen Freispruch erreichen.

Nach Meinung von Experten drangen am 3. März 2009 durch ein Loch in einer unterirdischen Betonwand schlagartig große Mengen eines Wasser-Sand-Gemisches in die Grube ein. Dem Archiv wurde so buchstäblich der Boden entzogen. Dieses Loch, so sieht es der Staatsanwalt, entstand durch Schlamperei und Baufehler. (dpa/les)