Herbert Grönemeyer singt auf Türkisch

Am 12. April 1956 wird Herbert Arthur Wiglev Clamor Grönemeyer als jüngster von drei Brüdern geboren. Er wächst in Bochum auf. Nach dem Abitur wird er musikalischer Leiter am dortigen Schauspielhaus unter Intendant Peter Zadek. In den nächsten Jahren steht er als Schauspieler auf der Bühne und vor der Kamera.

Foto: Hannes Magerstaedt / Getty Images