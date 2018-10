Radfahrer prügelt Fußgänger krankenhausreif

Die Limmerstraße in Hannover: Hier ist die Tat geschehen. Das Bild zeigt eine ältere Aufnahme von Google Street View.

Ein Radfahrer muss in Hannover einem Fußgänger ausweichen. Er wird so wütend, dass er losprügelt. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr.

Hannover. Die Ärzte haben nur wenig Hoffnung: Ein 40-jähriger Mann schwebt nach einem brutalen, unvermittelten Angriff am Montag in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige – ein 28-Jähriger – wurde nach dem brutalen Angriff zwar festgenommen, kam aber nicht in Untersuchungshaft.

Am Montagnachmittag lief der 40-Jährige auf der Limmerstraße in Hannover. Eine verkehrsberuhigte Zone, in der hauptsächlich Fußgänger, Radfahrer und die Stadtbahn unterwegs sind. Auch der 28-Jähriger radelte Richtung Küchengarten, einem großen Platz.



Opfer soll aufs Handy geguckt haben

Offenbar ist der 40-Jährige abgelenkt, Zeugen wollen ihn laut „Bild-Zeitung“ auf sein Handy schauend gesehen haben. Er tritt auf die Straße – der 28-Jährige muss auf seinem Fahrrad ausweichen. Die Szene führt zu einer kurzen Rangelei. Dann trennen sich die beiden – und treffen nur weniger Meter entfernt noch einmal aufeinander.

Der 28-jährige Fahrradfahrer beginnt laut Polizei auf den 40-Jährigen einzuprügeln. Laut der Zeugen ist der Angreifer extrem brutal. Behördensprecher Mirco Nowak erklärt, der Ältere seit daraufhin gestürzt – und habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Das Opfer betreibt in Hannover im Bezirk Döhren-Wülfel ein Hotel. Der Täter war laut Polizei nicht alkoholisiert. Allerdings hatte er wegen Rauschgiftdelikten mit der Behörde zu tun.

Ermittlungen gegen den Angreifer

Gegen den Angreifer wird nun wegen „gefährlicher Körperverletzung“ ermittelt, er konnte noch am Tatort festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover konnte er die Wache aufgrund fehlender Haftgründe wieder verlassen. (ses)