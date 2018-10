Bulgarische Journalistin Wiktorija Marinowa vergewaltigt und ermordet

Russe. Die bulgarische Investigativjournalistin Wiktorija Marinowa ist vergewaltigt und ermordet worden. Weil die 30-Jährige für ihren Sende TVN zuletzt wegen Korruptionsverdachts recherchiert hatte, fordern Beobachter nun tiefgreifende Ermittlungen.

Tatsächlich prüft die Polizei bereits berufliche als auch persönliche Gründe für den Mord an Wiktorija Marinowa, wie der Bezirksstaatsanwalt von Russe, Georgi Georgiew, am Sonntag laut einem Bericht des bulgarischen Staatsfernsehens BNT sagte.

In der Fernsehsendung „Detektor“, die von Marinowa moderiert wird, nahmen Investigativjournalisten aus Bulgarien und Rumänien teil, die über einen angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern recherchierten.

Innenminister bestätigt Vergewaltigung

Die Leiche der 30-Jährigen war Berichten zufolge am Samstag in einem Park am Donauufer von Russe entdeckt worden. Marinowa sei geschlagen, vergewaltigt und erwürgt worden. Der Innenminister Bulgariens, Mladen Marinow, bestätigte die Vergewaltigung. Die besten Kriminalisten seien zur Aufklärung des Mordes nach Russe geschickt worden, versicherte Regierungschef Boiko Borissow.

Victoria Martinova wurde in #Bulgarien ermordert. Nach Ján Kuciak in der Slowakei und Daphne Caruana Galizia auf #Malta ist das der dritte Journalistenmord in der #EU in weniger als einem Jahr. Alle drei haben sie zu Korruption recherchiert. https://t.co/YoDpoo7vle — Christian Mihr (@cmihr) October 7, 2018

Christian Mihr, Direktor von Reporter ohne Grenzen Deutschland, äußerte sich auf Twitter zu dem Mord an der bulgarischen Kollegin. Twitter setzte den Tod in Verbindung zu den Morden an Jan Kuciak (Slowakei) und Daphne Caruana Gilizia (Malta) innerhalb des vergangenen Jahres. „Alle drei haben sie zu Korruption recherchiert“, schrieb Mihr. (dpa/ac)