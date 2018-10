Am Kröpcke: In Hannover wurde ein 25-Jähriger niedergestochen

Mittags in Hannover: Ein 35-Jähriger sticht in einer Bahnstation seinen Bekannten mit einem Messer nieder. Dann flüchtet er.

Hannover. Ihr Streit ist eskaliert: Ein 35-Jähriger hat am Sonntag in Hannover mit einem Messer auf seinen 25 Jahre alten Bekannten eingestochen. Die Tat geschah in der Station Kröpcke, eine der am stärksten frequentierten Stationen der Stadt, zur Mittagszeit.

Die Polizei konnte den Täter festnehmen, erklärte Polizeisprecher Andre Puiu. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Streit entbrannte am Mittag – Täter rief Notarzt

Nach ersten Erkenntnissen hatte der junge Mann gegen 13.10 Uhr in der Stadtbahnstation Kröpcke in der sogenannten Minus-1-Ebene auf eine Bahn nach Wettbergen gewartet, als der 35 Jahre alte Tatverdächtige an ihn herantrat. Er bedrohte seinen Bekannten, stach ihm dann unvermittelt in den Rücken. Daraufhin flüchtete der Angreifer – und informierte selbst die Rettungskräfte.

Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung im Stadtteil Ricklingen feststellen. Er räumt die Tat ein und ließ sich widerstandslos Festnehmen.

Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes

Der 35-Jährige muss sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes verantworten - die polizeilichen Maßnahmen und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.

Das schwer verletzte Opfer befindet sich aktuell in einer Klinik - sein Zustand ist laut Polizei stabil. (ses)