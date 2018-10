Magdala in Thüringen verhindert Rechtsrock-Konzert

Berlin. Zuerst sah alles so aus, als müsse sich der Landkreis Weimar geschlagen geben. Beim Verwaltungs-, dann beim Oberverwaltungsgericht Thüringen hatte man versucht, ein Rechtsrock-Festival am Wochenende in der Stadt Magdala zu verhindern. So sollten einige Auflagen den Neonazis das Leben schwer machen.

Die Polizei hätte jederzeit die Beschallung unterbrechen dürfen. Alkohol wäre verboten gewesen. Und bestimmte Zahlen- und Buchstabencodes der rechten Szene hätten nicht öffentlich getragen werden dürfen.

Der Landkreis scheiterte vor Gericht – hatte dann aber eine entscheidende Idee

Doch das Oberverwaltungsgericht kippte die meisten Auflagen: keine Zeit zur Prüfung. „Rock gegen Überfremdung 3“ vor den Toren der 2000-Einwohner-Städtchens zwischen Weimar und Jena hätte also am Freitagabend weitestgehend ungestört beginnen können. Bis dem Landkreis eine Idee kam.

Das Amtsgericht Weimar hat dem Veranstalter die Nutzung von Zufahrtswegen auf das Konzertgelände an der Autobahn 4 kurzfristig untersagt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Privater Feldweg darf nicht mehr genutzt werden – niemand kommt zum Gelände

Die Stadt habe per einstweiliger Verfügung ein Nutzungsverbot für den als Zufahrt zum Konzertgelände genutzten Feldweg erwirkt, teilte die Landespolizeidirektion in Erfurt am Freitag mit. Damit werde die Veranstaltung nicht in Magdala stattfinden, twitterte die Landespolizei. Die Stadt hatte die einstweilige Verfügung beantragt.

#Eilmeldung

Mit Entscheidung des AG #Weimar ist die Nutzung der Feldwege zum Veranstaltungsgelände in #Magdala untersagt. Der Beschluss wurde soeben an den Veranstalter übergeben. Somit wird die #Versammlung nicht in #Magdala stattfinden. pic.twitter.com/NMSvHLQgt5 — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) October 5, 2018

Als Reaktion darauf will der Veranstalter offensichtlich nach Apolda ausweichen. Dort war bereits vorsorglich eine Veranstaltung angemeldet worden, die nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar auch dort stattfinden kann.

Ausweichort ausgesucht, aber Technik und Bühne sind unerreichbar

Allerdings: Der Veranstalter musste das Gelände bis 16 Uhr am Freitag verlassen, genau wie alle anderen bereits Anwesenden. Bühne, Technik, Zelt, Stände blieben zurück – und keiner darf hin, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion.

Heißt: Dass es kurzfristig ein vergleichbares Konzert gibt, ist mindestens unwahrscheinlich. „Es kann sein, dass sich da einer mit der Gitarre auf einen Wagen setzt – aber die ursprüngliche Veranstaltung kann so kurzfristig sicher nicht umgesetzt werden.“ (ses/epd)