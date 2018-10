Im Video: Was klebt Präsident Donald Trump am Schuh?

Hier steigt Trump mit Papier am Schuh in sein Flugzeug

Panne Im Video: Was klebt US-Präsident Trump denn da am Schuh?

Minneapolis. US-Präsident Donald Trump ist ein Freund starker Bilder. Als „Anführer der freien Welt“ in die Air Force One steigen, dabei majestätisch winken – das sieht immer gut aus. Eigentlich. Nur schade, wenn man dabei deutlich sichtbar ein Stück weißes Papier am Schuh kleben hat. Das passierte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Minnesota. Er steigt die Treppe hoch, ein Video hält fest, was er am Schuh mitschleppt.

Rätsel um Herkunft

Ist das etwa – Toilettenpapier? Beweise gibt es dafür natürlich nicht. Aber was soll es sonst gewesen sein? Bleibt nur noch die Frage, warum ihn keiner seiner viele Mitarbeiter auf den Fauxpas hingewiesen hat. (jr)