Mutter und Kind im S-Bahnhof Jungfernstieg getötet - Mordprozess beginnt

Hamburg. Die Tat hatte im April bundesweit für Entsetzen gesorgt, nun beginnt der Prozess: Nachdem mitten auf dem belebten S-Bahnsteig am Hamburger Jungfernstieg eine 33 Jahre alte Frau und ihre einjährige Tochter erstochen worden waren, muss sich nun der Vater (34) des kleinen Kindes wegen zweifachen Mordes vor dem Hamburger Landgericht verantworten.

Vor der Bluttat sollen sich die Frau und der mutmaßliche Täter monatelang um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter gestritten haben. Es lag bei der Mutter, der 34-Jährige wollte ein gemeinsames Sorgerecht erwirken. Am Tag vor dem Angriff auf Mutter und Kind hatte ein Familiengericht signalisiert, dass der Antrag des seit Sommer 2017 von der Familie getrennt lebenden Mannes keine Aussicht auf Erfolg hat.

Am Tag nach dieser Nachricht traf sich der Tatverdächtige mit seinem Kind – unter Aufsicht. Seine Ex-Freundin, eine fünffache Mutter, holte ihre Tochter zusammen mit ihrem dreijährigen Sohn und ihrem neuen Freund ab.

Streit in der S-Bahn eskalierte

Am S-Bahnsteig Stadthausbrücke kam es laut Anklage zu einem Zusammentreffen mit dem Ex-Partner, auf der gemeinsamen Fahrt Richtung Jungfernstieg sei es zum Streit gekommen.

Notärzte an der S-Bahnhaltestelle Jungfernstieg nach dem Angriff. Für das angegriffene einjährige Mädchen und seine Mutter kam die Hilfe zu spät.

Foto: Tnn / dpa

Laut Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige nach dem Aussteigen aus der S-Bahn unvermittelt ein Messer mit einer 19 Zentimeter langen Klinge gezückt und zunächst seine in einem Buggy sitzende Tochter mit Stichen am Bauch und am Hals verletzt haben. Nach einem Angriff auf die Mutter war der Mann zunächst geflüchtet. Das Kind starb noch am Tatort. Die Mutter erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Der Verdächtige wurde wenig später unweit vom Tatort festgenommen. Zuvor soll er selbst den Notruf gewählt haben. Die Tatwaffe wurde in einem Mülleimer im Bahnhof Jungfernstieg gefunden. Die Behörden nahmen sich der vier Halbbrüder des getöteten Mädchens an, die zwischen drei und 15 Jahre alt sind.

Verdächtiger laut vorläufigem Gutachten voll schuldfähig

Ein Psychiater wird den Prozess verfolgen und am Ende beurteilen, ob der Angeklagte schuldfähig ist. Laut Gerichtssprecher stand er bei der Tat nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol. Die Staatsanwaltschaft gehe aufgrund eines vorläufigen Gutachtens davon aus, dass der Angeklagte voll schuldfähig ist. Er gehörte zu einer Gruppe von Migranten aus Afrika, die in Hamburg „Lampedusa-Gruppe“ genannt wird – diese Migranten kamen 2013 über die Mittelmeerinsel zunächst nach Italien.

Bis Dezember ist der Prozess zunächst angesetzt, die Richter planen mit 15 Verhandlungstagen. Die Anklage wirft dem Mann aus dem westafrikanischen Niger vor, die Tat aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch begangen zu haben. 18 Zeugen und drei Sachverständige sollen gehört werden. Der Angeklagte, der bei der Tat von zahlreichen Fahrgäste gesehen wurde, habe die Tat bei früheren Vernehmungen eingeräumt, heißt es.

