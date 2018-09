Oktoberfest 2018: Mann kommt bei Streit im Augustiner-Festzelt ums Leben

München. Bei einem Streit auf dem Oktoberfest in München ist ein Mann am Freitagabend tödlich verletzt worden. Offenbar waren im Außenbereich des Augustiner-Festzeltes zwei Männer aneinander geraten. Dabei wurde ein Mann niedergestreckt und so schwer verletzt, dass er kurz darauf starb. Helfer hatten noch versucht, ihn zu reanimieren.

Bei dem Opfer soll es sich um einen 58-Jährigen aus dem Münchner Umland handeln. „Es sieht nach einer körperlichen Auseinandersetzung aus. Es war nach jetzigem Kenntnisstand kein Maßkrug oder keine Waffe im Spiel“, sagte eine Polizeisprecherin.

Wir müssen leider folgendes mitteilen: Der Mann ist trotz Reanimation verstorben.

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft.

Wir suchen in diesem Zusammenhang dringend eine Zeugin, die nach uns vorliegenden Informationen den Vorfall beobachtet hat. #Wiesnwache https://t.co/jncQEzq6JL — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 28, 2018

Der Täter ist geflüchtet. Nach ihm werde gefahndet, teilte die Polizei auf Twitter mit. Es werden Zeugen gesucht, die den Streit beobachtet haben.

Die Polizei sucht vor allem nach einer Frau, die den Vorfall wohl gesehen und Sicherheitskräfte informiert hat. Sie ist 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Figur und blonde, leicht gelockte Haare. Die Frau soll eine rote Strickjacke und ein Dirndl getragen haben.

Das Oktoberfest 2018 hat am 22. September begonnen und endet am 7. Oktober. (dpa/hip)