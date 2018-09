Messerstecher verletzt in Ravensburg auf dem Marienplatz drei Personen

Kriminaltechniker der Polizisten sichern den Tatort auf dem Marienplatz in Ravensburg. Ein Mann hatte in der Innenstadt drei Menschen mit einem Messer verletzt, einen davon lebensgefährlich.

Ein Mann verletzte in Ravensburg drei Menschen mit einem Messer. Eine Person schwebt in Lebensgefahr. Die Hintergründe sind unklar.

Polizeieinsatz Messerstecher verletzt in Ravensburg drei Menschen schwer

Ravensburg. Ein Mann hat in der Innenstadt von Ravensburg drei Menschen mit einem Messer verletzt, einen davon lebensgefährlich. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnte der Angreifer nach dem Vorfall am Freitag gefasst werden.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige zunächst auf zwei Passanten an einer Bushaltestelle eingestochen und anschließend etwa 50 Meter entfernt eine weitere Person angegriffen. Zu den Hintergründen und Motiven der Attacke war nichts bekannt. Sie hatte sich auf dem Marienplatz der Stadt in der Bodensee-Region ereignet.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei handelt es sich bei dem Angreifer um einen 19-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan. Bei den Opfern handelt es sich um zwei junge syrische Asylbewerber im Alter von 19 und 20 Jahren sowie einen 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Oberbürgermeister stellte den Täter

Der Bereich um einen Stuhl ist im abgesperrten Tatort auf dem Marienplatz markiert.

Foto: Felix Kästle / dpa

Oberbürgermeister Daniel Rapp hat den Angreifer nach eigenen Angaben persönlich gestellt. „Ich war zufällig in der Nähe“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» darüber berichtet. Weil Zeugen „völlig aufgelöst“ zu ihm gerannt seien, sei er zum Tatort gegangen. „Dann stand plötzlich der Täter direkt vor mir mit dem blutüberströmten Messer und hat mich bedroht“, erzählte der 46-Jährige. „Ich habe dann gesagt, er soll das Messer auf den Boden legen.“ Das habe der Mann getan. „Es war so eine Instinkthandlung.“

Wenig später sei die Polizei gekommen – und habe den Mann festgenommen. Einem Beamten sei das Funkgerät hingefallen, erinnert sich Rapp. „Ich habe es genommen, reingesprochen und gesagt:´Wir brauchen Verstärkung, wir brauchen mehr Leute.´“ Und die Verstärkung kommt: Nach Angaben der Polizei in Ravensburg sind am Ende alle zur Verfügung stehenden Beamten am Tatort. Die drei Verletzten werden ins Krankenhaus gebracht. Über sie ist zunächst ebenso wenig bekannt wie über den Täter.

Immer wieder aggressives Verhalten auf Marienplatz

Auch Oberbürgermeister Rapp kann dazu nicht viel sagen. Er kennt nach eigenem Bekunden weder Täter noch Opfer. Den Angreifer beschreibt er als „jungen, eher schmächtigen Mann“. Auch die Polizei spricht von einem jüngeren Mann. „In dem Moment machte er auf mich einen unsicheren Eindruck“, sagt Rapp. Die Tatwaffe ist ihm zufolge eine Art Fleischermesser.

Rapp erinnert sich, dass ein Verletzter später noch zu dem Festgenommenen läuft, um ihm „eine zu verpassen“. Doch da ist die Polizei schon da, um weitere Aggressionen zu verhindern.

Die gab es zuletzt häufig auf dem nördlichen Teil des Marienplatzes, wie Oberbürgermeister Rapp erzählt. Bereits vor der blutigen Attacke sei es dort immer wieder zu aggressivem Verhalten und auch Ruhestörungen bekommen. Im Sommer sei deswegen mehr Polizei im Einsatz gewesen, sagt Rapp. Im aktuellen Fall brachte das wenig. „Als ich kam, war gar kein Polizist da.“

Die Kriminalpolizei sichert am frühen Abend noch Spuren am Tatort. Auch Zeugen sollen befragt werden. Weitere Details nennt die Polizei vorerst nicht. Sie informiert auch auf Twitter über den Vorfall. „Der Tatort wurde abgesperrt und wir bitten die Bevölkerung, die Absperrungen zu beachten“, heißt es dort etwa. Und: „Wenn es gesicherte Erkenntnisse gibt, informieren wir Sie zeitnah.“ (dpa/les)