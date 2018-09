Erdbeben der Stärke 7,6 in Indonesien

So verhalte ich mich bei einem Erdbeben richtig

In Indonesien hat ein Erdbeben der Stärke 7,6 gegeben. Das berichtet das Geoforschungszentrum Potsdam. Es gab wohl auch Nachbeben.

Palu. In Indonesien hat sich ein Erdbeben der Stärke 7,6 ereignet. Das berichtet das Geoforschungszentrum Potsdam. Die US-Erdbebenwarte gibt das Beben mit einer Stärke von 7,5 an. Das Epi-Zentrum ereignete sich demnach in der Nähe der Stadt Palu. Es habe auch Nachbeben gegeben.

Eine von den Behörden kurz nach dem Beben herausgegebene Tsunami-Warnung wurde inzwischen wieder aufgehoben.

