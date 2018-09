A9: Vier Menschen sterben bei Unfall mit Lkw

So lösen Autofahrer Stau aus

So lösen Autofahrer Stau aus

So lösen Autofahrer Stau aus

So lösen Autofahrer Stau aus

So lösen Autofahrer Stau aus So lösen Autofahrer Stau aus

Leipzig. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 (München-Berlin) bei Leipzig sind vier Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien vier weitere Menschen leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zu Alter und Herkunft der Opfer lagen zunächst keine Angaben vor.

Ein Lastwagen habe zwischen Großkugel und der Anschlussstelle Leipzig-West nahe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt die Mittelleitplanke durchbrochen. Er schleuderte über die Gegenfahrbahn in die Böschung. Dabei löste sich laut Polizei der Auflieger des Lastwagens und stürzte auf ein in Richtung Berlin fahrendes Auto. Alle vier Insassen dieses Wagens starben.

Die Polizei hat die A9 in Richtung Berlin komplett gesperrt und leitet Autos rückwärts von der Autobahn ab.Zuvor hatten „Bild“-Zeitung und „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

1/2 Update zum Unfall auf der #A9 zwischen #Großkugel und #Leipzig West: Ein Tieflader, der Richtung München fuhr, durchbrach mutmaßl. aufgrund eines geplatzten Reifens die Mittelleitplanke und geriet in den Gegenverkehr. Er kam in der Böschung der Gegenfahrbahn zum stehen. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 27, 2018

A9 in Richtung Berlin komplett gesperrt

Unter den vier leichter Verletzten sei der Fahrer des Lkws und ein weiterer Mitfahrer. Zudem wurden zwei Menschen in einem dritten Auto leicht verletzt. Alle kamen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Laut Polizei platzte an dem Richtung München fahrenden Unglücks-Lastwagen vermutlich ein Reifen. Daraufhin sei der Lkw über alle Spuren geschleudert.

Die Sperrung der A9 werde noch einige Stunden andauern, teilte die Polizei auf Twitter mit. In Richtung München wurde der Verkehr auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein massiver Stau in beiden Richtungen. Die Fahrer mussten eine Rettungsgasse bilden.

Rettungsgasse – so geht's richtig Viele Autofahrer wissen nicht, wie sie bei Notfällen eine Rettungsgasse bilden müssen. Wir erklären, wie's geht. Rettungsgasse – so geht's richtig

(dpa/jha)