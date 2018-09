Scrabble heißt jetzt „Buchstaben-YOLO“

Frankfurt am Main. Das bekannte Gesellschaftsspiel Scrabble wird 70 Jahre alt. Zum runden Geburtstag erhält das Spiel mit den Buchstaben-Steinen nun von der Hersteller-Firma Mattel eine Runderneuerung, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die größte Änderung: Das Spiel wird in Deutschland ab sofort „Buchstaben-YOLO“ heißen. „Yolo“ steht dabei für den englischen Ausspruch „You only live once“ (deutsch: „Du lebst nur einmal“). Dieser war 2012 zum Jugendwort des Jahres gewählt worden.

Der Spielzeugkonzern begründet den Neuanfang des beliebten Spiels mit dem geänderten Sprechverhalten. „Heutzutage wird in der Gesellschaft teilweise ganz anders gesprochen als noch vor 70 Jahren und das liegt nicht zuletzt an den vielzähligen Jugendlichen mit ihren kreativen Wortkreationen“, erklärte Anne Polsak, Unternehmenskommunikation bei Mattel Deutschland. Das Unternehmen beobachte diese Entwicklungen genau, heißt es.

Spielprinzip soll gleich bleiben

Mit dem Neuanfang sollen viele neue Begriffe aus dem Jugendjargon in das Spiel miteinfließen, aber das Spielkonzept gleich bleiben: Wer die besten Wörter legt, bekommt die meisten Punkte.

Mattels Werbespot für das neue Buchstaben-Yolo

Gesicht der neuen Spielvariante ist der Rapper MC Fitti. Die ersten Spiele von „Buchstaben-YOLO“ sollen in den kommenden Tagen in den Handel kommen. (sige)