Hamburg: Mann tötet Behördenmitarbeiter bei Zwangseinweisung

Einsatzkräfte der Hamburger Feuerwehr löschen den Brand in der Wohnung.

Hamburg. Ein 28-jähriger Mann hat am Montag bei einer Zwangseinweisung in Hamburg einen Behördenmitarbeiter tödlich und zwei weitere schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sollen zwei Mitarbeiter des Zuführdienstes und ein Betreuer die Wohnung des Mannes am Vormittag aufgesucht haben. Sie sollten einen richterlichen Beschluss zur Zwangseinweisung vollstrecken.

Als die Männer die Wohnung betraten, soll der 28-Jährige sich selbst und die Männer mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und diese entzündet haben. „Es gab sofort eine Verpuffung“, so Polizeisprecher Timo Zill. Dabei erlitt einer der Mitarbeiter, ein 50-Jähriger, so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Der zweite Mitarbeiter und der mutmaßliche Täter wurden schwer verletzt. Der Betreuer kam mit leichten Verletzungen davon.

Zwei Männer schweben in Lebensgefahr

Rettungskräfte im Hamburger Stadtteil Eißendorf.

Foto: Jörg Riefenstahl

Laut Informationen des „Hamburger Abendblatts“ waren zwei Männer, der Täter und eines seiner Opfer, aus dem Fenster gesprungen. Sie wurden notärztlich versorgt und mit Hubschraubern in Spezialkliniken geflogen. Sie sollen in Lebensgefahr schweben. Auch ein zweites Opfer sollen die Beamten vor dem Haus gefunden haben. Der 50-Jährige war über das Treppenhaus nach draußen geflüchtet. Er erlag kurze Zeit später seinen schweren Brandverletzungen.

Die Wohnung des 28-Jährigen in der 3. Etage stand zwischenzeitlich in Flammen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Andere Bewohner des Hauses blieben unverletzt. (sige/dpa)