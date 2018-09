Oss: Zugunglück - Vier Kinder tot

Feuerwehrleute am Einsatzort in der niederländischen Ortschaft Oss.

In den Niederlanden ist ein Zug mit einem Transportfahrrad zusammengeprallt. Vier Schulkinder sind bei dem Unglück ums Leben gekommen.

Oss. Tragisches Zugunglück in den Niederlanden: Bei dem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Transportfahrrad sind im Südosten des Landes vier Kinder getötet worden.

Das Elektrorad war am Donnerstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache bei einem Bahnübergang mit dem Zug zusammengeprallt, teilte die Polizei am Donnerstag in Oss mit.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo Oss in den Niederlanden liegt.

Ein weiteres Kind und ein erwachsener Mensch seien schwer verletzt worden. Zeugen sagten im niederländischen Radio, dass es sich bei den Opfern um junge Schulkinder handele. Der Typ des elektronischen Lastenrads werde vor allem von Kindertagesstätten benutzt. (dpa/bekö)