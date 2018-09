Dreiste Diebe stehlen Schafherde direkt von der Weide

Malchin. Es gibt nichts, was man nicht stehlen kann. Diese leidliche Erfahrung musste jetzt ein Wanderschäfer in Burow an der Mecklenburgischen Seenplatte machen. Als der 58-Jährige am frühen Dienstagabend zur Weide kam, waren 150 seiner Schafe verschwunden. Gestohlen von besonders dreisten Dieben.

Die unbekannten Langfinger sind laut Polizei mit einem Fahrzeug an die Wiese gefahren und hätten dann die Tiere zusammengetrieben und eingepackt. Der entstandene Schaden liege bei etwa 22.500 Euro, so die Beamten.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den wahrscheinlich nicht ganz unauffälligen Diebstahl beobachtet haben. (dpa/sige)