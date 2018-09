Ernie und Bert sind schwul - sagt Sesamstraßen-Autor

Berlin. Gemunkelt wird schon lange: Ist es eine Zweck-WG, eine tiefe Freundschaft, sind die beiden verwandt oder doch ganz anders verbunden? Ernie und Bert sind Idole von Millionen Kindern, in der „Sesamstraße“ treibt der eine den anderen regelmäßig mit seinen Einfällen in den Wahnsinn.

In einem Interview mit dem englischen Schwulenmagazin „Queerty“ erklärt ein Autor der Sendung nun, was viele schon lange vermuteten: Ernie und Bert sind homosexuell, leben in einer schwulen Beziehung – zumindest nach seiner Auffassung.

„Ich konnte sie mir in keinem anderen Kontext vorstellen“

Der Schreiber Mark Saltzman lebte in den 80er Jahren selbst in einer Beziehung mit einem Mann. Und berichtet dem Magazin, dass er – ohne eine besondere Agenda zu verfolgen – die beiden als schwules Paar betrachtete und entsprechend den Alltag wiedergab, als er die Geschichten für die Sendung schrieb. Das habe sich einfach so angefühlt. „Ich konnte sie mir in keinem anderen Kontext vorstellen.“

Tatsächlich habe er auch ein Stück weit den Alltag von seinem Partner, dem Regisseur Arnold Saltzman, abgebildet. „Die Dinge, die Bert in den Wahnsinn getrieben haben, trieben auch Arnie in den Wahnsinn.“ Offiziell habe er das den Sesamstraßen-Verantwortlichen allerdings nie so gesagt.

Trotzdem hätten alle Bescheid gewusst. In einer Kolumne der Zeitung „San Francisco Chronicle“ sei berichtet worden, wie ein Vorschulkind seine Mutter fragte, ob Ernie und Bert Liebhaber seien, berichtet Saltzmann. Das habe dann die Runde gemacht, und alle hätten sich ihren Teil gedacht.

Er selbst war Ernie, der Witzbold – sein Partner Bert

Mark Saltzman sah sich selbst als Ernie, den Witzbold, und seinen Partner (der 2003 verstarb) als den sortierten Gegenpol, „mit all seiner Organisation und den Büroklammern“.

Offiziell gibt es über die Vorstellungen des Autoren hinaus kein aktuelles offizielles Statement. Nach Beschwerdebriefen Anfang der 90er sahen sich die Sesamstraßen-Macher 1993 gezwungen, ein Dementi zu verfassen – nein, Ernie und Bert seien nicht schwul. Und auch später ging die Justizabteilung der Sesamstraße immer mal wieder gegen die Behauptung vor. (ses)