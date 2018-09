Russland: Syrer trafen unser Flugzeug, Israel ist schuld

Moskau. Ein Abschuss einer russischen Militärmaschine könnte zu einem schweren Zerwürfnis zwischen Russland und Syrien im Syrienkonflikt führen: Nach Angaben des russischen Militärs ist ein Aufklärungsflugzeug Il-20 versehentlich von der syrischen Luftabwehr über dem Mittelmeer abgeschossen worden. Das sagte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums am Dienstag in Moskau.

General Igor Konaschenkow machte aber Israel für den Fehltreffer verantwortlich: Dessen Kampfjets F-16 hätten sich bei ihrem Angriff auf Ziele in Syrien hinter dem russischen Flugzeug versteckt. Russland behalte sich Schritte gegen Israel vor, sagte er der Agentur Tass zufolge. Konaschenkow sprach von 15 getöteten Soldaten.

Absturzstelle 27 Kilometer westlich des Küstenortes Banias

Mittlerweile haben russischen Suchschiffe im Mittelmeer Wrackteile der abgeschossenen Maschine gefunden. Auch Leichenteile der 15 getöteten Soldaten an Bord seien geborgen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag mit.

Die Absturzstelle liege im Meer etwa 27 Kilometer westlich des syrischen Küstenortes Banias, meldete die Agentur Interfax nach diesen Angaben. (dpa/les)

