Mallorca: Badeverbot, weil Kläranlage überläuft

An zwei Stränden auf Mallorca herrscht Badeverbot. Fäkalien sind nach Regenfällen in die Badebuchten gelangt – nicht zum ersten Mal.

Palma de Mallorca. Die Urlaubszeit ist noch längst nicht vorbei – auch nicht auf Mallorca. Auch im September fahren die Deutschen gerne auf ihre spanische Lieblingsinsel und freuen sich auf Strand, Meer und Entspannung.

Doch die Ferienzeit auf Mallorca wird im Moment getrübt. Die Strände Can Pere Antoni und Ciutat Jardí unweit der Hauptstadt Palma wurden am Sonntag wieder gesperrt – wegen Fäkalien im Wasser. Das berichtet die „Mallorca Zeitung“.

Mallorcas Kläranlage ist veraltet

Demnach sei wegen starker Regenfälle die örtliche Kläranlage übergelaufen und das Abwasser ungereinigt in die Bucht gelaufen. Nun wehe die Badeverbot anzeigende rote Flagge, so die Zeitung. Es herrscht also absolutes Badeverbot. Erst wenn Proben die Qualität des Wasser bestätigen, werde das Verbot aufgehoben.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine stinkende Brühe die Badebuchten verunreinigt und für Fäkal-Ärger sorgt. Das Problem ist anscheinend eine alte Kläranlage aus den 60er Jahren, die bei heftigem Regen an ihre Grenzen kommt. Bis 2020 soll laut „Mallorca Zeitung“ ein neuer Tank installiert werden, der etwa 30 Prozent der Abwasseraustritte verhindern wird.

Ein Video der Gruppe Gaceta Náutica, das am Strand von Can Pere Antoni aufgenommen wurde, zeigt, wie verdreckt das Meer ist. Fische schwimmen inmitten von Klopapier und Müll.

(jha)