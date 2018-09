Paul McCartney überrascht mit Auftritt in der Grand Central Station in New York

Musiker Paul McCartney überrascht mit Auftritt in New Yorker Bahnhof

New York. Seltene Töne in der New Yorker Grand Central Station: Ex-Beatle Paul McCartney hat am Freitagabend (Ortszeit) Fans und prominente Gäste mit einem Gratiskonzert in einer Halle des berühmten Bahnhofs begeistert.

Der 76-Jährige, der am selben Tag sein neues Album „Egypt Station“ veröffentlichte, trat eine Stunde lang vor rund 300 Gästen auf und spielte ein Medley von neuen Songs und alten Beatles-Hits, wie der New Yorker Sender CBS2 am Samstag berichtete. Die Schauspieler Meryl Streep, Amy Schumer, Chris Rock und Rocker Jon Bon Jovi waren unter den Gästen, schrieb das Musikmagazin „RollingStone.com“.

YT Paul McCartney in New York

McCartney, der den Auftritt auf seiner Youtube-Seite postete, hatte den Gig zuvor in sozialen Medien und in der Sendung „The Tonight Show“ angekündigt, ohne aber den konkreten Ort zu verraten. Das neue Solo-Album „Egypt Station ist McCartneys 17. Studio-Album.

(dpa)