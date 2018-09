Tag der deutschen Sprache - Testen Sie Ihr Wissen im Rechtschreib-Quiz

Am 8. September ist Tag der deutschen Sprache. Die Initiatoren wollen damit für gutes Deutsch werben. Wir machen mit – mit einem Quiz.

Berlin. Die Ausdruckskraft der deutschen Sprache schärfen und den unkritischen Gebrauch von Fremdwörtern eindämmen – das sind zwei der wichtigsten Anliegen des Vereins Deutsche Sprache (VDS). Und immer am zweiten Samstag im September sollen sie laut dem Verein besonders in den Vordergrund gestellt werden – am Tag der deutschen Sprache.

In den letzten Jahren kritisierte der VDS an diesem Tag besonders die Häufung von Anglizismen im Deutschen. Wörter wie Sale, Date, Selfie und Influencer seien schlichtweg überflüssig. Am Aktionstag wird auf Dutzenden Veranstaltungen für gutes und verständliches Deutsch geworben – und wir machen (zumindest indirekt) mit.

Testen Sie Ihr Können in unserem Rechtschreib-Quiz:

(ba)