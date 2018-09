Stadtplan-Erbe Alexander Falk soll zu Mord angestiftet haben

Hamburg. In Zeiten des Internet-Booms um die Jahrtausendwende war er eine der schillerndsten Figuren der New Economy, ein Börsenstar. Alexander Falk, Millionenerbe des früheren Stadtplan-Imperiums Falk, zählte zu den 100 reichsten Deutschen. Doch sein Höhenflug endete 2003 mit einem Haftbefehl. Es folgte einer der größten Betrugsprozesse der deutschen Wirtschaftsgeschichte, der 2008 mit vier Jahren Haft für Alexander Falk endete. Nun ist der Stadtplan-Erbe erneut ins Visier der Justiz geraten.

Am Dienstagmorgen ist Alexander Falk in Hamburg verhaftet worden, wo der 49-Jährige mit seiner Alexander Falk Holding GmbH ansässig ist. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigte den Vorgang, über den die „Bild“ zuerst berichtet hatte.

Ausgangspunkt war ein Haftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Es gehe um den Vorwurf der versuchten Anstiftung zu einem Tötungsdelikt, sagte Sinan Akdogan, Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt, dem „Hamburger Abendblatt“.

Opfer des Mordversuchs war ein Frankfurter Staranwalt

„Der Vorwurf steht im Zusammenhang mit der Schussabgabe auf einen Rechtsanwalt in Frankfurt am Main im Jahr 2010“, sagte Akdogan. Es sei davon auszugehen, dass der Beschuldigte heute dem örtlich zuständigen Haftrichter vorgeführt werde. „Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.“

Mit ihren Stadtplänen verdiente die Familie Falk ein Vermögen.

Opfer des damaligen Mordversuchs, der für viele Schlagzeilen sorgte und auch in der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ thematisiert wurde, war der Frankfurter Star-Anwalt Wolfgang J. Dem damals 45-Jährigen wurde am Morgen des 8. Februar 2010 von einem Unbekannten im Frankfurter Stadtteil Harheim in der Nähe seiner Wohnung ins Knie geschossen.

Der international bekannte Rechtsanwalt Wolfgang J. war mit einem Durchschuss in eine Klinik gebracht und operiert worden. Dem Täter, der aus einer Distanz von weniger als fünf Metern geschossen hatte, gelang die Flucht. Am Tatort fanden die Ermittler nur eine Patronenhülse.

Zum Zeitpunkt des Mordversuchs saß Falk im Gefängnis

Dennoch führte die Spur nach Hamburg. Der Star-Anwalt war bereits seit Ende 2009 terrorisiert worden, unter anderem hatte er auch Drohanrufe erhalten, einen davon aus dem Hamburger Stadtteil Billstedt. Zudem wurden zwischen November 2009 und Februar 2010 mehrfach Autos mit Hamburger Kennzeichen in der Nähe des Hauses des Rechtsanwalts gesehen.

Auch dass Wolfgang J. die Klage der britischen Firma Energis gegen den Stadtplan-Erben Alexander Falk vertreten hatte, bei der es um Schadenersatzforderungen gegen Falk in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro ging, war bekannt.

Ein Motiv hatte Alexander Falk somit. Er geriet auch bereits damals als Auftraggeber ins Visier der Polizei. Doch die Ermittler konnten ihm nichts nachweisen – zumal der Internet-Unternehmer Falk zum Zeitpunkt des Mordversuchs im Gefängnis saß. Alexander Falk wurde erst im Juli 2011 vorzeitig aus der Haft entlassen.

Zahlung von 209 Millionen Euro Schadenersatz

2012 wurde der Ex-Börsenstar vom Hamburger Landgericht dazu verurteilt, 209 Millionen Euro Schadenersatz an Energis zu zahlen – also die Summe, die er zwölf Jahre zuvor in bar für den betrügerischen Verkauf seines Internetunternehmens Ision an seinen britischen Konkurrenten erhalten hatte.

Alexander Falk hatte den gleichnamigen Stadtplan-Verlag 1995 im Alter von 26 Jahren geerbt. Der diplomierte Kaufmann verkaufte ihn für rund 25 Millionen Euro an den Bertelsmann-Konzern und investierte mit dem Geld in Internetunternehmen.

