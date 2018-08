AIDAnova: Alle wichtigen Infos zur Taufe

Papenburg. Die AIDAnova ist das erste mit Flüssiggas betriebene Kreuzfahrtschaftschiff von Aida Cruises. Am Freitagabend wird der Kreuzliner feierlich in Papenburg getauft – mit hochkarätigen Gästen.

Das muss man alles über die Taufparty wissen:

Wann und wo geht es los:

Gebaut wurde die AIDAnova von der Meyer Werft in Papenburg (Niedersachsen). Auf dem Gelände des Unternehmens findet auch die Taufe statt. Los geht es um 21.30 Uhr. 25.000 Kreuzfahrtfans werden zur Feier erwartet.

Was erwartet die Zuschauer?

Direkt im Anschluss an die Taufe tritt der französische DJ David Guetta auf. Es ist sein einziges Open-Air-Konzert in diesem Sommer. Am Samstag, 1. September, singen Stars wie Sarah Connor oder James Blunt auf der Bühne. AIDACruises kündigte außerdem ein Feuerwerk an.

Der genaue Zeitplan sieht so aus:

• 17: Einlass aufs Festivalgelände

• 19 Uhr: Support DJ Hugel & DJ Deepend

• 21:30 bis 21:45 Uhr: Taufe AIDAnova

• 21:45 bis 23:15 Uhr: Konzert von David Guetta

Wer tauft die AIDAnova?

Sophia, Adrian und ihre Eltern taufen die AIDanova.

Dieses Mal gibt es keine prominenten Taufpaten, stattdessen eine Tauffamilie. Sophia (2), Adrian (3) und ihre Eltern kommen aus Hessen und werden die AIDAnova taufen, verriet AIDA Cruises.

Kann ich die Taufe live sehen?

Ja, tatsächlich gibt es einen Livestream von der Taufe der AIDAnova auf YouTube. Die Liveübertragung startet um 21.10 Uhr.

Den Stream können Sie hier sehen:

Das ist die AIDAnova:

Die AIDAnova hatte in der vergangenen Woche hatte das Baudock der Meyer Werft verlassen . Der Kreuzliner ist einer der größten der Welt mit 2600 Kabinen, Platz für bis zu 6600 Passagiere, 16 Restaurants und 17 Bars. Das Schiff ist 337 Meter lang und 42 Meter breit.

Die AIDAnova hat am 21. August bei strahlendem Sonnenschein das Baudock der Meyer Werft in Papenburg verlassen. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Unzählige Schaulustige und Kreuzfahrtschifffans waren dafür nach Niedersachsen gereist. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Die AIDAnova ist das erste Kreuzfahrtschiff, das mit Flüssigerdgas (LNG) fährt. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Insgesamt gibt es 2600 Passagierkabinen auf dem Schiff. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa



Die AIDAnova wird mit Flüssiggas (LNG) betrieben. Das gilt als umweltfreundlicherer Antrieb als Diesel oder Schweröl. AIDA hat bei Meyer bislang drei LNG-Schiffe in Auftrag gegeben und investiert eigenen Angaben zufolge mehr als drei Milliarden Euro in den Ausbau seiner Flotte.

Nach der Taufe steht für die Nova die Emsüberführung Ende September an. Für Mitte November ist geplant, dass das Schiff mit mehr als 2600 Passagierkabinen an die Rostocker Aida-Reederei übergeben wird. Die Jungfernfahrt startet dann am 2. Dezember in Hamburg.

Die AIDAnova ist übrigens nicht das einzige Kreuzfahrtschiff, das demnächst in See sticht. 2019 nimmt der Neubauboom noch weiter Fahrt auf. 21 neue Schiffe soll es geben. (jha)

