Not-OP: Jürgen Drews nach Magen-Darm-Infekt erneut in Klinik

Schlagerstar Jürgen Drews nach Magen-Darm-Infekt wieder in der Klinik

Berlin. Schlagersänger Jürgen Drews (73) ist wieder im Krankenhaus. Nach Angaben einer Sprecherin musste Drews am Montagmorgen operiert werden. Sein Management kündigte für Montag weitere Informationen an.

Drews soll einem Bericht der „Bild“-Zeitung (Bezahlinhalt) zufolge an heftigen Magenkrämpfen gelitten und sich mehrfach übergeben haben. Wegen eines Darmverschlusses habe Lebensgefahr bestanden, eine Not-Operation sei nötig gewesen.

Zweiter Krankenhausaufenthalt nach schwerem Magen-Darm-Infekt

Der Schlagersänger hatte bereits vor gut zwei Wochen krankheitsbedingt Konzerte absagen müssen. Ein schwerer Magen-Darm-Infekt habe einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus nötig gemacht, teilte Drews damals auf Facebook mit.

Nach überstandener Krankheit stand Drews dann am Samstag erstmals wieder auf der Bühne und teilte Fotos von seinem Auftritt in Dortmund bei Facebook. Nur einen Tag später musste er allerdings einen weiteren Auftritt bei der SWR4 Sommernacht in Karlruhe wegen eines Rückfalls absagen.

Drews lebt in Dülmen im Münsterland. (jkali/dpa)