Akku in Ladegerät explodiert – 26-jähriger Hamburger tot

Hamburg. Bei der Explosion eines 3-A-Akkus in einem Ladegerät ist ein Mann in Hamburg tödlich verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Der 26-Jährige hatte am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen erlitten, als der Akku beim Aufladen explodierte.

Rettungskräfte hatten ihn noch am Unfallort wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen Verletzungen erlag. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte die Feuerwehr mit, dass die Akkus in dem Ladegerät explodiert seien.

Die 3-A-Batterien explodierten in einem Ladegerät.

Foto: Oleksii Fedorenko / iStockphoto

Zunächst war unklar, wie es zu der Explosion kommen konnte. Das Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen.

Der Vorfall ereignete sich in einem Bürogebäude im Stadtteil St. Pauli. Nach Angaben der Feuerwehr wurde für rund 25 Zeugen das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes zur psychologischen Betreuung angefordert.

Wie gefährlich sind Akkus wirklich?

Dass Akkus oder Batterien explodieren oder in Brand geraten, kommt immer wieder vor. Häufig werde die Gefahr unterschätzt: Das sind mögliche Ursachen. Zahlreiche Schlagzeilen hatten die Fälle von explodierten Samsung-Akkus in Galaxy-Handys gemacht. Samsung stoppte daraufhin den Verkauf des Geräts.

Akku ein Risiko? Das sind mögliche Warnzeichen:

• Knistern oder Knacken des Akkus

• Schmorgeruch

• Fehlfunktionen beim Laden eines Gerätes

Experten raten dazu, das Handy nur zu laden, wenn man in der Nähe ist. Zudem soll es beim Ladevorgang auf einen feuerfesten Untergrund gelegt werden. Auch Papier oder Stoffe sollten beim Vorgang nicht in der Nähe sein, um Brände zu vermeiden. Nach dem Laden sollte das Handy zudem vom Netzteil getrennt werden.

Wie kann man Brände beim Handy-Akku verhindern?

• Handy nicht großer Hitze aussetzen, zum Beispiel auf dem Armaturenbrett bei starker Sonne

• Heißes Handy keinesfalls aufladen

• Immer Original-Ladegeräte verwenden (bekö/fmg/dpa)