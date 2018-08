Polina Semionova ist Tänzerin des Jahres

Semionova in der Rolle der Tatyana in dem Dreiakter „Onegin“ in der Staatsoper Unter den Linden in Berlin im November 2013.

Sie wurde 2013 an der Staatlichen Ballettschule Berlin zur jüngsten Honorarprofessorin berufen.

Semionova hatte nach einem Streit mit Vladimir Malakhov 2012 das Berliner Staatsballett verlassen und war als Principal Dancer am American Ballet nach New York gegangen. Ende 2014 kehrte sie auf die Tanzbühnen der Hauptstadt zurück.

Sie ist regelmäßiger Gast bei der Wiener Staatsoper, dem Mariinsky-Theater in St. Petersburg, der Mailänder Scala und der Metropolitan Opera in New York.

Seit ihrem Debüt in Berlin hatte Malakhov ihr die großen Titelpartien des Repertoires anvertraut und ihr den Weg in eine internationale Karriere geebnet. Dieses Foto zeigt die beiden Tänzer gemeinsam auf der Bühne der Deutschen Oper im Oktober 2008.

Die gebürtige Moskauerin, die an der Ballettschule des Bolschoi Theaters ausgebildet und dort von dem damaligen Ballet-Intendanten Vladimir Malakhov entdeckt wurde, war 2002 als Erste Solotänzerin mit 17 Jahren nach Berlin gekommen – zunächst zum Ballett der Staatsoper.

Die Balletttänzerin Polina Semionova ist zum zweiten Mal zur Tänzerin des Jahres gewählt worden. Zu sehen ist die Russin in Berlin.

Berlin. Die russische Primaballerina Polina Semionova (33) ist zur Tänzerin des Jahres gewählt worden. Die am Staatsballett Berlin auftretende Tänzerin wurde in der am Dienstag veröffentlichten Jahresumfrage der Fachzeitschrift „Tanz“ unter internationalen Kritikern zur Favoritin gewählt.

Semionova, die auch Professorin an der Staatlichen Ballettschule Berlin ist, reichten schon drei Stimmen für den ersten Platz. An der Umfrage beteiligten sich 41 Tanz-Experten von Madrid über Tel Aviv und Moskau bis nach Berlin und New York.

Bereits 2007 als beste Tänzerin ausgezeichnet

Die Kritiker streuen ihre Voten traditionell breit und über die ganze weltweite Tanzszene verteilt. Semionova war bereits im Jahr 2007 zur Tänzerin des Jahres gekürt worden.

Tänzer des Jahres 2018 wurde mit ebenfalls drei Stimmen der New Yorker Voguing-Spezialist Trajal Harrell (45). Zur Choreographin des Jahres wurde mit insgesamt sechs Stimmen die Kanadierin Crystal Pite gewählt.

Ihre Inszenierungen feierten „Wert und Würde des Menschen“, so „Tanz“. Auf eine Kompanie des Jahres konnten sich die Kritiker nicht einigen – zu vielfältig waren die Antworten der befragten Tanz-Experten. (dpa)

Der durchtrainierte Körper scheint schwerelos im leeren Raum zu schweben. Der chilenische Ballett-Tänzers Sebastian Vinet (Sololist der Compañía Ballet de Santiago) wurde von dem amerikanischen Fotografen-Ehepaar Deborah Ory und Ken Browar für ihr Fotoprojekt „NYC Dance Project" (www.nycdanceproject.com) aufgenommen. Wir zeigen weitere Tanz-Fotos. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Die Aufnahmen entstanden im Wohnzimmer des in Brooklyn lebenden Fotografen-Paares – vor einer schlichten aufgespannten Leinwand. Diese Aufnahme Foto zeigt Hee Seo, Tänzerin des American Ballet Theatre in New York. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Perfekte Körperbeherrschung, angespannt bis in die Zehenspitzen und fertig ist der perfekte Spagat im Stand. Für Ballerina Xin Ying der New Yorker Graham Dance Company kein Problem. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Und auch im Sprung ist der perfekte Spagat wunderschön anzuschauen – gezeigt von Xander Parish, Haupttänzer des Mariinski-Ballett. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Michael Jackson Jr. und Sean Carmon vom Alvin Ailey American Dance Theatre in New York. Foto: Deborah Ory, Ken Browar



Gillian Murphy, Haupttänzerin des American Ballet Theatre. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Es sieht so leicht aus. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Sean Aaron Carmon tanzt hauptberuflich beim Alvin Ailey American Dance Theatre in New York. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Der russische Balletttänzer Daniil Simkin zählt mittlerweile zu den besten männlichen klassischen Tänzern weltweit. Er ist Haupttänzer des American Ballet Theatre, Teil des "NYC Dance Projects" und Freund des Fotografenpaares. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Kleber Rebello. Foto: Deborah Ory, Ken Browar



Misty Copeland. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Artem Ovcharenko, Haupttänzer des Bolshoi Ballet. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Lloyd Knight und Abdiel Cedric Jacobsen. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

„Seit ich mich erinnern kann, bin ich vom Tanz fasziniert. Als Kind habe ich mir meine eigenen Choreographien zu Liedern von Madonna ausgedacht. Als ich fünf Jahre alt war, habe ich beim Musiktheater-Kurs meiner Schwester zugesehen und gebetet, mitzumachen zu können.“ Marcelo Gomes, Haupttänzer des American Ballet Theater. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

James Whiteside, Haupttänzer des American Ballet Theatre. Foto: Deborah Ory, Ken Browar



PeiJu Chien-Pott, Haupttänzerin der Martha Graham Dance Company in New York. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Charlotte Landreau, Solistin der Martha Graham Dance Company aus New York über ihre Leidenschaft: „Wenn Du auf die Bühne gehst, gibst Du der Welt Deine Emotionen. Du kannst Deine innere Welt ausdrücken, eine Göttin werden, kannst sterben und töten, Dich wieder und wieder transformieren. Willst Du ein Tänzer werden, habe keine Angst Deine Seele dem Publikum preiszugeben.“ Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Lloyd Knight. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Julian McKay. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Auch die Zwillingsschwestern Jenelle und Samantha Figgins sind Teil des NYC Dance Projects. Foto: Deborah Ory, Ken Browar



Füße der Tänzerin Celine Cassone, Les Ballets Jazz de Montreal. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Die Tanz-Portraits sind nicht nur in Ausstellungen zu sehen, sondern wurden bereits in Magazinen wie Harper`s Bazaar und der Italian Vogue gezeigt. Außerdem sind mehr als 70 Aufnahmen in dem Coffee Table Book „The Art of Movement“ zusammengefasst, herausgegeben von Black Dog & Leventhal. Es ist unter folgendem link zu kaufen: www.nycdanceproject.com/book> Foto: Deborah Ory, Ken Browar