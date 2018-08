Erneut schweres Erdbeben auf indonesischer Insel Lombok

Jakarta. Die indonesische Insel Lombok ist am Sonntag erneut von einem schweren Erdbeben getroffen worden. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 6,3 und die Tiefe mit 7,9 Kilometern an. Die indonesische Erdbebenwarte BMKG gab die Stärke am Sonntag mit 6,5 an. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor.

Eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben. Die Erdstöße waren auch auf den benachbarten Inseln Sumbawa und Bali zu spüren.

Am 5. August starben rund 460 Menschen

Es war das vierte schwere Beben innerhalb von wenigen Wochen. Beim jüngsten Beben am 5. August starben rund 460 Menschen. Der Inselstaat liegt am Pazifischen Feuerring, wo es besonders viele Vulkane und Erdbeben gibt.

Ein Erdbeben der Stärke 8,2 hat am Sonntagmorgen zudem die Fidschi-Inseln erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag etwa 280 Kilometer östlich von Levuka in einer Tiefe von 570 Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte USGS berichtete. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen keine Angaben vor. Experten erklärten, bei einer Tiefe von 560 Kilometern seien keine Schäden zu erwarten. Die zuständigen Behörden gaben keine Tsunami-Warnung heraus. (rtr/dpa)