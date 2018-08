Aretha Franklin: Beerdigung der "Queen of Soul" am 31. August

Bekannt wurde Franklin im Jahr 1967 vor allem durch ein Cover von Otis Reddings Song „Respect“. Steil ansetzende Bläser, dazu ein heiter verzerrtes Gitarrenriff und dann eine Aretha Franklin, die mit all ihrem Soul ins Mikrofon schmettert: „What you want / Baby, I got it / What you need / Do you know I got it / All I’m askin’ / Is for a little respect“. Was sollte man darauf noch antworten?

Foto: dpa Picture-Alliance / ©Universal/Courtesy Everett Coll / picture alliance / Everett Colle