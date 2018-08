Aretha Franklin ist offenbar schwer krank

Detroit. Die Soulmusik-Legende Aretha Franklin (76) ist schwer krank und wird mehreren Berichten zufolge derzeit in einem Hospiz behandelt. Das meldet unter anderem die „Detroit News“ und zitiert den Radiomoderator Tom Joyner, einen engen Freund der Familie.



Der Detroiter Moderator Evrod Cassimy twitterte am Montag: „Ich bin so traurig, dass ich mitteilen muss, dass die „Queen of Soul“ und meine gute Freundin, Aretha Franklin, schwer krank ist.“ Er habe am Montagmorgen mit ihrer Familie gesprochen. Sie bitte um Gebete.

BREAKING NEWS: I am so saddened to report that the Queen of Soul and my good friend, Aretha Franklin is gravely ill. I spoke with her family members this morning. She is asking for your prayers at this time. I’ll have more details as I’m allowed to release. — Evrod Cassimy (@EvrodCassimy) August 13, 2018

Franklins Sprecher, ihr Management und ihr zum Sony-Konzern gehörendes Label RCA Records waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Im März hatte Franklin zwei Konzerte in New Jersey auf ärztlichen Rat hin abgesagt. Sie sei „extrem enttäuscht, dass sie nicht auftreten kann, wie sie es erwartet und gehofft hatte“, teilte ihr Management seinerzeit mit. Zuletzt war Franklin im November 2017 bei einer Aids-Gala des Sängers Elton John in New York aufgetreten. Im Jahr 2010 war bei Franklin Krebs diagnostiziert worden.

Aretha Franklin stürmte mit „Respect“ die Charts

Nach 18 Grammys, Hits wie „Respect“, „Chain Of Fools“ und „I Say a Little Prayer“ und „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ war Franklin die unangefochtene „Queen of Soul“.

Aretha Franklin wurde am 25. März 1942 in Memphis im Südstaat Tennessee geboren, wuchs aber in Detroit auf. Ihre Wurzeln liegen in der Gospel-Musik: Bereits in den 1950er Jahren sang sie in der Kirche ihres Vaters. Mit 14 nahm sie ihre erste Gospel-Platte auf.

1961 veröffentlichte Franklin zum ersten Mal weltliche Songs, ihre erste Nummer-Eins-Single war 1967 ihre Version von Otis Reddings Titel „Respect“. Damit setzte sich die Sängerin nicht nur acht Wochen auf den ersten Platz der R&B-Charts, sondern an die Spitze der schwarzen Bürgerrechtsbewegung.

Für viele wurde Franklin ein Symbol für ein politisch turbulentes Jahrzehnt und für ein schwarzes, stolzes Amerika. (jha/moi/dpa)