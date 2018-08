Überschwemmungen in Toronto: Zwei Männer beinahe in Fahrstuhl ertrunken

Toronto. Starke Regenfälle haben in Toronto am Dienstag zu Überschwemmungen geführt. Dabei drohten zwei Männer zu ertrinken – in einem Fahrstuhl. Der Regen hatte den Lift geflutet, den zwei Männern stand das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Die Rettung kam in letzter Sekunde, wie das Nachrichten-Portal „Global News“ berichtet.

Einer der beiden Männer erklärt dem Portal in einem Video-Interview, wieso er gemeinsam mit seinem Begleiter in den Aufzug gestiegen war: „Wir hörten, dass ein bisschen Wasser in den Keller gelaufen ist und dass die Autos in Gefahr sein könnten, also gingen wir nur hinunter, um meinen Wagen wegzufahren.“

Fahrstuhl wird geflutet und bleibt stecken

Der andere Mann habe ihn zufällig begleitet, was sich als Glück herausstellte, weil nur dieser sein Smartphone bei sich hatte. Während der Fahrt blieb der Lift plötzlich stecken. Er wurde laut BBC von Wassermassen erfasst, die zuvor den Keller geflutet hatten. Der Notfallknopf funktionierte nicht mehr.

Das Wasser habe ihnen bereits nach „drei oder vier Minuten“ bis zur Hüfte gestanden, erklärt einer der beiden Männer weiter. Zunächst verfielen die Männer in Panik, weil sie in dem Fahrstuhl keinen Empfang hatten, somit keine Einsatzkräfte rufen konnten.

Dann beruhigten die beiden sich jedoch wieder, da sie einen Einfall hatten: Sie wollten versuchen, die Decke des Aufzugs zu öffnen, um so Empfang zu bekommen. Schließlich stiegen sie auf die Handläufer und stießen die Decke einen Spalt weit auf.

Männer können Notruf absetzen

Dann steckten sie das Handy hindurch, erhielten ein Empfangssignal. Folglich konnten sie einen Notruf absetzen, nachdem sie bereits 20 Minuten in dem Lift gefangen waren.

Kurze Zeit später trafen Polizeibeamte in dem Gebäude ein. Sie schwommen mit einem Brecheisen durch den überschwemmten Keller. Am Fahrstuhl angekommen, brachen sie ihn auf.

Die Einsatzkräfte konnten die zwei Männer retten, als das Wasser den Fahrstuhl schon bis auf wenige Zentimeter gefüllt hatte, wie eine Sprecherin der örtlichen Polizei mitteilte. (leve)