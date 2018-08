Lady Gaga bekommt ab Dezember eigene Shows in Las Vegas

Lady Gaga hat bekannt gegeben, dass sie zwei Shows in Las Vegas erhält. Damit tritt sie in Konkurrenz zu Elton John und Britney Spears.

Las Vegas. Popsängerin Lady Gaga („Just dance“) wird ab Ende Dezember fast ein Jahr lang in Las Vegas auf der Bühne stehen. Auf Twitter kündigte die 32-jährige Sängerin am Dienstag die beiden Shows „Lady Gaga Enigma“ mit Pop-Hits und „Lady Gaga Jazz & Piano“ an. Die Enigma-Show sei anders als all ihre bisherigen Auftritte, schrieb Lady Gaga in der Ankündigung.

Von Ende Dezember bis November 2019 will sie mehr als zwei Dutzend Mal im Park-MGM-Casino auf der Bühne stehen. Bereits vorigen Dezember hatte die Sängerin den Vertrag für die eigene Vegas-Show unterschrieben. „Es war mein lebenslanger Traum, ein Las-Vegas-Girl zu sein, ich bin so überglücklich“, schrieb sie damals.

LADY GAGA ENIGMA

THE LAS VEGAS RESIDENCY AT @PARKTHEATERLV

PLUS 4 EXCLUSIVE JAZZ & PIANO ENGAGEMENTS

LITTLE MONSTERS PRE-SALE TOMORROW

ON SALE 8/13. https://t.co/pv0Ib9sGnV #GAGAVEGAS pic.twitter.com/DsZhRH79KH — Lady Gaga (@ladygaga) August 7, 2018

In der Glückspielmetropole konkurriert die Grammy-Gewinnerin mit Kollegen wie Elton John und Britney Spears um die Gäste. Auch Popdiva Mariah Carey ist mit einem ständigen Programm in Las Vegas. (dpa)