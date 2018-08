Forscher warnen: Klimasystem könnte in eine Heißzeit kippen

Abkühlung ist angesagt: Ein Hund tobt durch das Niedrigwasser des Rheins bei Biebesheim (Hessen). Der Juli wird als einer der heißesten seit Beginn der Messungen in die deutsche Wettergeschichte eingehen. Am 31. Juli war es in Deutschland so heiß wie noch nie in diesem Jahr: Bereits um 14 Uhr waren es in Bernburg in Sachsen-Anhalt 39,2 Grad. Bisher hatte der Rekord bei 38,0 Grad gelegen, aufgestellt am 26. Juli in Duisburg-Baerl.

Foto: Boris Roessler / dpa