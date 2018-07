Katze Jimmy beim Betonieren unter Garage übersehen

Die Katzen sind untrennbar mit dem Leben in der größten Stadt Europas verbunden.

Hallo! Wer bist denn Du? In der türkischen Stadt Istanbul sind Millionen Katzen zu Hause und prägen das Stadtbild. Der Fotograf Goran Tomasevic hat sich auf die Lauer gelegt und sie mit seiner Kamera eingefangen. Wir zeigen eine Auswahl seiner Aufnahmen.

Seit fast zwei Wochen gilt Katze Jimmy als vermisst. Seitdem klar ist, wo sie steckt, arbeiten die Rettungskräfte an ihrer Rettung.

Bretten. Eine Katze ist in Baden-Württemberg bei Bauarbeiten übersehen und unter einer Garage einbetoniert worden. Am Dienstag begann in Bretten bei Karlsruhe eine Rettungsaktion, um das noch lebende Tier namens Jimmy zu befreien.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner in den vergangenen Tagen immer wieder das Jammern und Miauen der Maine-Coon-Katze gehört, die schon von ihren Besitzern mit Fotos gesucht worden war.

Durch Spalt mit Futter versorgt

Entdeckt wurde sie schließlich am Montagabend. „Sie hatte noch Bewegungsfreiheit, konnte sich aber aufgrund eines sehr schmalen Spaltes nicht selbst befreien“, teilte die Polizei mit.

Warum ist das Internet voll mit Katzen? Es Menschen, die sagen, das Internet wurde nur für Katzenvideos erfunden. Tatsächlich gehören Clips mit Vierbeinern zu den beliebtesten Inhalten im Netz. Wir zeigen, warum das so ist. Warum ist das Internet voll mit Katzen?

In der Nacht wurde Jimmy, der bereits seit dem 18. Juli vermisst wurde, durch den Spalt mit Futter und Wasser versorgt. Am Dienstag sollte dann die Öffnung vergrößert werden, um Jimmy zu retten. (dpa)