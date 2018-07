Amokfahrt von Münster: Weiteres Opfer stirbt nach Monaten

Der Tatwagen wird aus der Münsteraner Altstadt abgeschleppt: Im April war ein Mann mit einem Kleintransporter in eine Gruppe von Menschen gerast. (Archivbild)

Im April fuhr ein Mann in Münster in eine Menschengruppe und tötete mehrere Personen. Nun erlag ein weiteres Opfer seinen Verletzungen.

Münster. Fast vier Monate nach der Amokfahrt von Münster ist ein weiteres Opfer gestorben. Der 56-Jährige sei am Sonntagmorgen in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei am Montag auf Anfrage mitteilte. Damit ist die Zahl der Toten auf insgesamt fünf Menschen gestiegen , den Täter eingerechnet.

Mehrere Medien hatten über den Tod des 56-jährigen Niederländers berichtet. Der Mann hatte im künstlichen Koma gelegen, nachdem ein Mann im April in der Altstadt von Münster in eine Menschenmenge gefahren war . (dpa)

Ein Mann ist am 7. April in Münster mit einem Kleintransporter in eine Gruppe von Menschen gerast. Zwei Menschen starben. Anschließend erschoss er sich nach Angaben der Polizei selbst. Eine vierte Person starb Wochen später. Vier Monate nach der Tat erlag ein weiteres Opfer seinen schweren Verletzungen. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS/

Viele Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Foto: - / dpa

Um 15.27 Uhr war der Fahrer in die Gruppe von Menschen gefahren. Foto: - / dpa

Sie hatten vor der beliebten Gaststätte „Kiepenkerl“ in der Innenstadt von Münster gesessen. Foto: Ina Fassbender / dpa

Bei dem Amokfahrer handelt es sich um Jens R. – nach Angaben der Polizei war der 48-Jährige psychisch labil und hatte Selbstmordabsichten. Foto: Friso Gentsch / dpa



Die Polizei sperrte die Innenstadt von Münster weiträumig ab. Foto: Bernd Thissen / dpa

Ein Großaufgebot von Rettungskräften war im Einsatz. Foto: Friso Gentsch / dpa

Spezialkräfte der Polizei sprengten die Tür zur Wohnung des Täters auf und durchsuchten die Räume. Sie fanden Waffenattrappen und Feuerwerkskörper. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS/

„Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung“, sagte Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU). Foto: Friso Gentsch / dpa

In der Nacht nach der Amokfahrt wurden am Tatort Spuren gesichert. Foto: David Young / dpa



Die ersten beiden Todesopfer wurden erst nach Einbruch der Dunkelheit abtransportiert. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei handelt es sich um eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und einen 65-jährigen Mann aus dem Kreis Borken. Foto: David Young / dpa

In der Nacht wurde der Tatwagen abgeschleppt. Foto: David Young / dpa

Trauernde zündeten Kerzen an. Foto: Friso Gentsch / dpa

Münster in Trauer. Foto: Friso Gentsch / dpa

Am Morgen nach der Tat säuberten Feuerwehrleute den Bereich vor der Gaststätte. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS/



Kerzen und Blumen wurden am Tatort vor dem Kiepenkerl in Münster niedergelegt. Foto: Guido Kirchner / dpa