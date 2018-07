Waldbrand bei Athen: Griechischer Minister vermutet dahinter Brandstifter

Was Bedeuten Die Verschiedenen Waldbrandstufen? (1)

Athen. Die verheerenden Brände in der Umgebung von Athen könnten nach den Worten eines griechischen Regierungspolitikers das Werk von Brandstiftern sein. „Es gibt Indizien, die uns zu diesen Gedanken führen“, sagte der stellvertretende Minister für Bürgerschutz, Nikos Toskas, am Donnerstagabend.

Aus Aufnahmen von Satelliten ergebe sich, dass westlich von Athen binnen kürzester Zeit mehrere Brände entlang einer Straße ausgebrochen waren.

Auch Fehler der Feuerwehr möglich

Östlich von Athen, wo mehr als 83 Menschen starben, habe sich der Brand wegen enorm starker Winde rasch ausgebreitet. „Es gibt auch hier nicht nur Indizien, sondern auch Anzeichen der Brandstiftung“, sagte Toskas. Details wollte er aber nicht nennen. Er wollte damit die Ermittlungen nicht behindern. Festnahmen von Verdächtigen habe es bislang nicht gegeben, teilte der stellvertretende Minister für Bürgerschutz weiter mit.

Auch Fehler der Feuerwehr und der Polizei schloss der Minister nicht aus. „Es wehten Winde der Stärke zehn bis elf. Sowas hatten wir noch nie gehabt“, sagte Toskas weiter. Er habe dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras seinen Rücktritt angeboten. Tsipras habe ihm gesagt, dass jetzt „die Stunde des Kampfes sei“, und seinen Rücktritt nicht angenommen.

Die meisten Leichen sind „verkohlt“

Unter den Toten seien auch ein Mann aus Irland und ein Belgier, berichtete das Staatsradio (ERT). Die Lage hatte sich am Donnerstag deutlich entspannt. Es gab keine Feuerfronten mehr, die bewohnte Gebiete bedrohen. Im Raum Athen wurden nach Regenfällen alle Brände gelöscht, berichtete das Staatsradio.

Dutzende Menschen werden noch vermisst. „Wir haben von allen Verwandten der Opfer und Vermissten DNA-Proben genommen und werden in den nächsten Tagen die Identifizierungsergebnisse haben“, sagte der Gerichtsmediziner Ilias Bojiokas im Fernsehen.

Die meisten Leichen sind seinen Worten zufolge „verkohlt“. Deswegen sind die DNA-Tests notwendig. Die Polizei geht davon aus, dass erst nach der Identifizierung der Leichen Klarheit über die genaue Zahl der Vermissten herrschen wird.

Sehr hohe Sachschäden

Die Waldbrandgefahr wurde am Donnerstag und für den Freitag nur noch als „niedrig und mittel“ eingestuft, teilte der Zivilschutz mit. Löschflugzeuge und Feuerwehrleute aus Italien, Spanien, Zypern und Rumänien verstärkten die griechische Feuerwehr. Zudem regnete es in Teilen Griechenlands am Donnerstag.

Hoch sind die Sachschäden: Nach einer ersten Bilanz haben staatliche Ingenieure 2489 Häuser im Osten Athens überprüft. Davon seien 1218 (knapp 49 Prozent) unbewohnbar. Die Kontrollen werden in den nächsten Tagen fortgesetzt. Tausende Häuser müssen noch begutachtet werden, hieß es seitens der Kommunalbehörden der betroffenen Regionen.

Die Suche nach weiteren Opfern ging am Donnerstag weiter. Soldaten, Feuerwehrleute und Freiwillige Helfer durchsuchten die verbrannten Häuser in den Urlaubsorten im Osten Athens. Eine offizielle Liste der Opfer und ihrer Nationalitäten liegt nicht vor. Deutsche sollen aber nicht unter ihnen sein, hieß es aus diplomatischen Kreisen.

Gerissene Stromleitung könnte Brand verursacht haben

Der Bürgermeister der Stadt Penteli hatte am Donnerstagvormittag eine andere Version der Ursache des Brandes gegeben: Eine gerissene Stromleitung in seinem Ort habe die verheerenden Waldbrände im Osten Athens verursacht. „Ich habe eine abgerissene Leitung gesehen. Da hat alles angefangen“, sagte Bürgermeister Dimitris Stergiou im griechischen Nachrichtensender 24/7. Aus den gerissenen Kabeln hätten Funken gesprüht. Das habe er schon den Ermittlern der Feuerwehr gesagt. Die Justiz hatte bereits am Vortag eine Untersuchung angeordnet.

Die Ermittlungen werden wahrscheinlich mehrere Monate dauern. In Griechenland werden öfter Waldbrände auf die Machenschaften von Bodenspekulanten zurückgeführt.

Die Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras kündigte am Mittwochabend etliche Hilfen für die Opfer und ihre Familien an. Unter anderem wurden eine einmalige Unterstützung von bis zu 6000 Euro, zwei Sonderrenten für die Rentner und Steuererleichterungen beschlossen. Später soll es auch günstige Kredite für den Wiederaufbau zerstörter Häuser geben. Ein Sonderkonto für Spenden wurden eingerichtet. (dpa)

In der Region westlich und östlich von Athen sind große Waldbrände außer Kontrolle geraten. Es gibt zahlreiche Tote und Verletzte. Schirme und Stühle am Strand sind den Flammen zum Opfer gefallen. Foto: Lefteris Partsalis / dpa

In der Hafenstadt Rafina sind Feuerwehrleute und Soldaten im Einsatz. Foto: COSTAS BALTAS / REUTERS

Hier lodert das Feuer in einem Garten in der Nahe von Athen. Foto: Lefteris Partsalis / dpa

Sie sind vorerst gerettet. Ihre Häuser aber stehen in Flammen. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS

In der Region um die griechische Hauptstadt haben Tausende Athener ihre Ferienwohnungen. Foto: Lefteris Partsalis / dpa



Die Einsatzkräfte müssen angesichts der großen Hitzeentwicklung Schutzkleidung tragen. Foto: COSTAS BALTAS / REUTERS

Die Brände reichen gefährlich nah an Wohngebiete heran. Foto: Giorgos Zachos / dpa

Einer der Brände ist in der Region Penteli, nordöstlich von Athen, ausgebrochen. Foto: Giorgos Zachos / dpa

Meterhohe Flammen in der Nähe von Athen. Foto: COSTAS BALTAS / REUTERS

Entsetzen angesichts dieser Katastrophe. Foto: COSTAS BALTAS / REUTERS



Die Autos vor einem Wohnblock sind völlig ausgebrannt. Foto: COSTAS BALTAS / REUTERS