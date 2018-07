GOLDENE BILD der FRAU 2018: Franziska Giffey übernimmt Patenschaft für Leserpreis

Hamburg/Essen. Wenn Kai Pflaume am 7. November 2018 durch die feierliche Verleihung der „Goldenen Bild der Frau“ führt, stehen die fünf Projekte der diesjährigenPreisträgerinnen im Mittelpunkt. Jedes Projekt fördert „Bild der Frau“, Deutschlands größte Frauenzeitschrift, mit 10.000 Euro – eines wird zusätzlich mit dem auf 30.000 Euro dotierten Leserpreis ausgezeichnet.

Dieser wird als einer der Höhepunkte am Abend der Veranstaltung im Hamburger Stage Operettenhaus überreicht – erstmals von Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

„Mir gefällt, dass bei der ‘Goldenen Bild der Frau’ das, was Frauen tun, in den Mittelpunktgerückt und wertgeschätzt wird. Die Projekte der Preisträgerinnen sind wichtig. So ein Engagement hat Würdigung verdient – auch durch mein Amt. Darum übernehme ich diese Patenschaft sehr gern“, so Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey. Und weiter: „Ehrenamtliches Engagement ist unverzichtbar in unserem Land. Wir müssen uns noch viel mehr um die kümmern, die sich kümmern!“

„Bild der Frau“-Leser können über Preisträger abstimmen

Welche Preisträgerin den Leserpreis gewinnt, darüber entscheiden bis zum Vorabend der Gala die fast sechs Millionen Leserinnen und Leser von „Bild der Frau“ per Telefon- und Online-Voting. Zur Wahl stehen: Diana Doko (46, „Freunde fürs Leben e.V.“) aus Berlin, Nadja Benndorf (33) und Nicole John (27) („Kinderklinikkonzerte e.V.“) aus Magdeburg, Tanja Hock (40, „Mobile Hilfe Madagaskar e.V.“) aus Aschaffenburg, Sandra Mertzokat (45, „ELFMETERstiftung“) aus Düsseldorf und Lydia Staltner (58, „Lichtblick Seniorenhilfe e.V.“) aus München.

Das ganze Interview mit Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey zur „Goldenen Bild der Frau“, aber auch zu aktuellen politischen Themen wie Chancengerechtigkeit für Kinder, mehr Qualität in Kindertagesstätten, bessere Bezahlung von Erziehern und Altenpflegern – ab Freitag in der aktuellen „Bild der Frau“.

Weitere Informationen zu den Preisträgerinnen der „Goldenen Bild der Frau 2018“ finden Sie im aktuellen Heft oder auf www.goldenebildderfrau.de/2018. (fmg)