Fluglinien Schuld an langen Sicherheitskontrollen

Hamburg: Der Hamburger Stadtteil Finkenwerder entstand auf einer ehemaligen Insel in der Elbe. Wo früher in Werften Schiffe und schon in den 1930er Jahren Wasserflugzeuge gebaut wurden, befindet sich heute ein Werk der europäischen Airbus-Group, das über einen eigenen Flughafen verfügt. In Finkenwerder werden Teile der Montagearbeiten einer Reihe der aktuellen Passagierflugzeuge des Konzerns durchgeführt, bis hin zum Innenausbau des derzeit größten Passagierflugzeugs der Welt, des Airbus A380.

Foto: ©eoVision 2017 / European Space Imaging 2017