Thailand: Die Jungen aus der Höhle gehen ins Kloster

Am Sonntag starteten die Einsatzkräfte die Rettung der 13 Eingeschlossenen aus der Höhle Tham Luang Nang Non in Thailand. Seit dem 23. Juni war das Jugendfußballteam und sein Trainer von Wassermassen in dem weitverzweigten Höhlensystem eingeschlossen.

Foto: Linh Pham