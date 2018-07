Otto Waalkes schönste Glückwünsche zum 70. Geburtstag

Berlin/Emden. Otto Waalkes wird am Sonntag 70 Jahre. Der wortwitzige Ostfriese wurde mit seinen Liedern und Sketchen bekannt. Er sang einst „Wir haben Grund zum Feiern“ und lebt dieses Motto bis heute: Otto lud seine Fans kurzfristig zu einer Feier in Emden ein. 2000 Menschen kamen, andere gratulierten im Internet.

„Schickt gern eure Fotos vom Feiern heut Nacht! Mit Hashtag #OTTO70“, forderte der Komiker bei Twitter auf. Fans und Prominente folgten seinem Aufruf und schickten ihm Bilder und Glückwünsche. Die Sängerin Vicky Leandros schrieb: Bleib weiterhin so jung und mit einem wunderbaren Herzen!“

Otto Waalkes gab seinen Fans bei seiner Geburtstagsfeier Autogramme.

Fotos und Ständchen

Zahlreiche Fans teilten Fotos bei Twitter, die sie mit dem Komiker zusammen zeigen. Andere warfen sich in ihren feinsten Otto-Zwirn, das blaue Ottifanten-T-Shirt, und schickten Grußfotos, wie dieser Twitterer:

Der „Die Prinzen“-Sänger Sebastian Krumbiegel schickte Otto ein „Happy Birthday“-Ständchen: „70 Jahre stark und froh, Otto, mach einfach weiter so. Ich wär so gern so alt wie du, Otto, Schuhbiduh!“

Daaaanke für all eure Wünsche!



Danke Sebastian! pic.twitter.com/ciaV75KPaw — Otto Waalkes (@OTTOausE) July 22, 2018

Der Sender ZDF macht dem Komiker ein besonderes Geschenk. In der „Geheimakte Otto Waalkes“ schickt der Sender Otto Waalkes auf die Suche nach sich selbst. Als Harry Hirsch versucht er dem Erfolgsgeheimnis von Otto auf die Spur zu kommen und trifft dafür auch alte Mitstreiter, wie den Komiker Maddin Schneider. Einige Glückwünsche werden im Vorfeld dieser Sendung als Programmankündigung geteilt.

„Seit 45 Jahren eine Legende“

So schickt auch Maddin Schneider Grüße an Otto. Der Komiker mit dem breiten Grinsen erzählt in seinem Glückwunsch-Video, welche Entdeckung Otto in seinem Garten machte: „Da hab ich gedacht, will der mich veräpple?“

Maddin! Stark dankeee



Ist auch in meiner Mockumentary heut Abend im @ZDF mit dabei!

22 Uhr gehts loooos pic.twitter.com/kNEsPVZrVm — Otto Waalkes (@OTTOausE) July 22, 2018

Ein weiteres Ständchen sang Rolf Zuckowski, dessen größten Hit „In der Weihnachtsbäckerei“ Otto zu Weihnachten in der Elbphilharmonie sang:

Der Fernsehkoch Tim Mälzer gratulierte Otto und verriet: „Bei mir bist du seit 45 Jahren eine Legende.“ Mälzer ist selbst erst 47 Jahre alt, der Komiker begleitet ihn schon sein ganzes Leben. (dahe)

Wir behaupten immer noch, dass @OTTOausE am Sonntag 70 wird. Auch wenn er selbst manchmal etwas anderes sagt 😉. Glückwünsche gibt´s heute von @tim_kocht - und Sonntag dann #GeheimakteOtto bei uns im TV und in der Mediathek. pic.twitter.com/PTZAzv2JlA — ZDF (@ZDF) July 20, 2018