Acht Menschen verletzt Verletzte in Lübeck bei Gewalttat in Linienbus

Großeinsatz für die Polizei in Lübeck: In einem Linienbus greift ein Mann unvermittelt Fahrgäste an. Die Polizei kann den Angreifer stellen. Die Hintergründe der Tat sind am Nachmittag noch unklar.