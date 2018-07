Nach Totalausfall: Technischer Defekt bei Kfz-Zulassung behoben

Wer sein Auto anmelden möchte, hatte am Freitagvormittag schlechte Karten.

In den Straßenverkehrsämtern konnten stundenlang keine Autos zugelassen werden. Mittlerweile sei die technische Störung aber behoben.

Wuppertal. Ein technischer Defekt, der bundesweit die Zulassung von Autos in den Straßenverkehrsämtern gestört hat, ist nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg (KBA) mittlerweile behoben. Demnach handelte es sich um eine Störung beim Gesamtverband der Versicherer (GDV).

Seit 7.30 Uhr am Freitag hatte es eine Störung bei einer Tochtergesellschaft gegeben, bestätigte ein Sprecher des GDV in Berlin. An der Lösung des Problems sei mit Hochruck gearbeitet worden.

Autos konnten weder an- noch abgemeldet werden

Die Störung habe beim sogenannten EVB-Verfahren, der Erstellung von elektronischen Versicherungsbestätigungen gelegen, führte ein GDV-Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion weiter aus. Diese Störung führte dazu, das bundesweit Autos weder an- noch abgemeldet werden konnten.

Zwischendurch hätten die Zulassungsbehörden „die Leute eigentlich nur noch nach Hause schicken können“, sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal. Den Betroffenen seien Ersatztermine angeboten worden. (dpa/shu/jkali)