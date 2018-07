Höhle in Thailand – Wie der zweite Rettungstag verlief

Beim zweiten Rettungseinsatz konnten Taucher am Montag vier weitere Mitglieder der in einer thailändischen Höhle von Hochwasser eingeschlossenen Fußballmannschaft rausholen.

Beim zweiten Rettungseinsatz konnten Taucher am Montag vier weitere Mitglieder der in einer thailändischen Höhle von Hochwasser eingeschlossenen Fußballmannschaft rausholen.

Acht in Sicherheit Beim zweiten Rettungseinsatz konnten Taucher am Montag vier weitere Mitglieder der in einer thailändischen Höhle von Hochwasser eingeschlossenen Fußballmannschaft rausholen.

Beim Höhlen-Drama in Thailand konnten am Montag weitere Kinder gerettet werden. Die weltweite Anteilnahme überrascht die Thailänder.

Pha Mee. Der 64-jährige Ni Wat sitzt auf seiner Terrasse und blickt auf den Urwald des 1800 Meter hohen Nang Non. Die „Liegende Dame“, so der Name auf Deutsch, versteckt sich wieder einmal zur Hälfte in regenschweren Wolken. Der Eingang zur Tham-Luang-Höhle, in der seit dem 23. Juni zwölf Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren und ihr 25-jähriger Trainer eingeschlossen waren, liegt auf der abgewandten Seite.

Aber der Kaffeefarmer hat sein Café auf 700 Meter Höhe mit Ausblick bis zur Stadt Mae Sai und der Grenze zu Myanmar im Rücken seit zwei Wochen voll in den Dienst der Helfer gestellt, die versuchen, das Leben der Kinder und ihres Betreuers zu retten.

Nach dem Erfolg vom Sonntag, als vier Jungen gerettet werden konnten, hat sich die Stimmung deutlich gebessert. Als Provinzgouverneur ­Narongsak Osottanakorn am Montag den Beginn der zweiten Rettungsaktion bekannt gibt, sagt er: „In ein paar Stunden werden wir gute Nachrichten bekommen.“ Gegen 16.25 Uhr Ortszeit kommt tatsächlich die Information, dass ein fünfter Junge gerettet ist. Anschließend können noch drei weitere Jungen die Höhle verlassen.

Viele Freiwillige helfen rund um die Höhle

Während in der Tham-Luang-Höhle 50 ausländische Taucher und 40 einheimische Kollegen die riskante Rettung wagen, schuften auf den steilen Abhängen rund um Pha Mee rund 80 Freiwillige in schwüler Hitze und strömendem Regen in den Schluchten und Ecken mitten im Urwald. „Wir packen täglich rund 80 bis 90 Sandsäcke in Nischen und Löcher und verlegen Rohre, damit das Regenwasser nicht in die Höhle, sondern woanders abfließt“, sagt der 53-jährige Tawachai.

Wenn der von Kopf bis Fuß mit Tätowierungen überdeckte Ambulanzfahrer aus Bangkok gerade nicht damit beschäftigt ist, kilometerlange blaue Plastikrohre durch den immergrünen Urwald zu verlegen, fegt er den Hof seines Gastgebers Ni Wat sauber. Er zeigt auf seinem Mobiltelefon Aufnahmen von seinen Männern, die bis zur Hüfte in reißenden Sturzbächen stehen.

Zuschauer vor der Höhle.

Foto: Lauren DeCicca / Getty Images

„Ich will gar nicht wissen, was das alles kostet“, sagt der Kaffeefarmer Ni Wat und freut sich über die massive Aufmerksamkeit und Hilfe, die das Drama um die Rettung der „13 von Tham Luang“ – wie sie mittlerweile in Thailand genannt werden – verursacht hat. „Ich habe anfangs gedacht, wir müssten den Kindern allein helfen, und habe mit etwas Unterstützung aus Chiang Rai gerechnet. Aber nicht mit der ganzen Welt.“

Sorge um Gesundheitszustand

Vor dem Eingang stehen unterdessen Krankenwagen und Hubschrauber bereit, um die nächste Gruppe, die aus der Höhle befreit werden kann, möglichst schnell ins Krankenhaus bringen zu können. Die Ärzte fürchten, dass die geschwächten Kinder und ihr bis auf die Knochen abgemagerter 25-jähriger Trainer sich neben Denguefieber, Unterkühlung oder Lungenentzündung auch das bei Mangelernährung aufkommende Refeeding-Syndrom zugezogen haben könnten – auch wenn es laut Behörden den am Sonntag Geretteten „verhältnismäßig gut“ gehe. Sie befinden sich noch in der Klinik.

Nach neun Tagen Suche wurden zwölf Jugendfußballer und ihr Trainer in einer Höhle in Thailand gefunden. Die Rettungsaktion läuft. Am Montag konnten die Rettungskräfte weitere Jungen befreien: Laut Medienberichten sind damit acht Jungen befreit. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Am Sonntag starteten die Einsatzkräfte die Rettung der 13 Eingeschlossenen aus der Höhle Tham Luang Nang Non in Thailand. Seit dem 23. Juni war das Jugendfußballteam und sein Trainer von Wassermassen in dem weitverzweigten Höhlensystem eingeschlossen. Foto: Linh Pham

Nach Stunden dann die Nachricht: Die ersten Jungen sind gerettet. Über ihren Zustand wurde zunächst nichts bekannt. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Sie wurden mit Rettungswagen und Helikoptern ins Krankenhaus gebracht. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Eine Collage mit Fotos der Jugendlichen und ihrem Trainer. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS



Große Freude über die Nachricht bei den vielen Menschen, die für die Rettung im Einsatz sind. Foto: Linh Pham / Getty Images

Am frühen Sonntagmorgen waren alle Medienvertreter und alle Rettungskräfte, die nicht unmittelbar für die Rettung im Einsatz sind, aufgefordert, das Areal zu verlassen. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Der Bereich um die Höhle ist abgesperrt. Foto: Linh Pham / Getty Images

Narongsak Osatanakorn, Gouverneur von Chiang Rai, erklärte bei einer Pressekonferenz, dass die Jungen und ihr Trainer körperlich und seelisch für die Rettung bereit seien. Das Zeitfenster für den Rettungsversuch sei klein, weil wieder starke Regenfälle erwartet werden. Foto: Uncredited / dpa

Am frühen Morgen waren die Taucher an der Höhle angekommen. 18 Rettungstaucher sind an dem Einsatz beteiligt, fünf aus Thailand, 13 aus anderen Ländern. Foto: TYRONE SIU / REUTERS



Jeder der eingeschlossenen soll von zwei Tauchern auf dem Weg aus der Höhle begleitet werden. Foto: TYRONE SIU / REUTERS

Die Angehörigen der Eingeschlossenen warten angespannt. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Im Bezirkskrankenhaus standen die Krankschwestern bereit. Foto: Lauren DeCicca / Getty Images

Foto: Thai Navy Seals / dpa

Die zwölf Jungen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren und ihr Trainer wickelten sich in Alufolie ein, um sich warm zu halten. Foto: REUTERS TV / REUTERS



Eine Suchmannschaft betritt die Tham-Luang-Höhle. Die Taucher, die die Gruppe entdeckt haben, mussten rund vier Kilometer tief in das weit verzweigte Höhlensystem eindringen. Foto: Handout / dpa

Die Jugendlichen und ihr Trainer werden unter anderem mit Lebensmitteln versorgt. Foto: HANDOUT / REUTERS

Tagelang war nach dem besten Weg gesucht worden, die Eingeschlossenen zu retten. Foto: - / dpa

Helfer bereiteten kleine Tauchmasken vor, die die Jungen bei ihrer Rettung tragen könnten Foto: Linh Pham / Getty Images

Einsatzkräfte pumpten permanent Wasser aus der Höhle, um den Zugang zu den Eingeschlossenen und ihre Rettung zu erleichtern. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS



Regenfälle erschwerten die Bergungsarbeiten, in der Region am 20. nördlichen Breitengrad ist zwischen Juni und Oktober Regenzeit. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS

Tagelang hatte eine Überflutung in den Gängen die Rettungskräfte von einem Vordringen abgehalten. Foto: Linh Pham / Getty Images

Sauerstoffflaschen für die Taucher wurden vor Ort bereitgestellt. Foto: Linh Pham / Getty Images

Der Sauerstoffgehalt in der Höhlenluft war von 21 Prozent auf 15 Prozent gesunken. Foto: Handout / Thai Navy SEALs via Getty Images

Retter wollten Sauerstoff in die Höhle leiten. Foto: - / dpa



Welch enormen Gefahren Retter und Eingeschlossene ausgesetzt sind beweist ein dramatischer Zwischenfall am 5. Juli: Bei den Rettungsbemühungen ist ein Taucher ums Leben gekommen. Der 37-Jährige starb aufgrund von Sauerstoffmangel. Das ehemalige Mitglied der thailändischen Spezialeinheit Navy Seals habe Behälter mit Atemluft in der Höhle platzieren wollen und auf dem Rückweg das Bewusstsein verloren. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS

Der Gouverneur der Provinz Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, verkündete am 2. Juli die Entdeckung der Vermissten. Wie lange die Rettung dauert, ist noch unklar. Die Eingeschlossenen werden mit Nahrung für bis zu vier Monate versorgt. Foto: Linh Pham / Getty Images

Familienangehörige harren in der Nähe der Tham-Luang-Höhle aus, seit das Team dort entdeckt wurde. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Ein junger Familienangehöriger freute sich, nachdem die Gruppe lebend gefunden wurde. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Thailändische Rettungskräfte auf dem Weg in die Höhle. Foto: Linh Pham / Getty Images



Eine Schülerin zeigt ein Bild ihres Klassenkameraden, Prachak Sutham (13). Er wurde mit seinen Teamkameraden und dem Trainer in der Tham-Luang-Höhle eingeschlossen. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Armee und Polizei aus Australien helfen bei der Such- und Rettungsaktion. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Familienangehörige erfuhren am 2. Juli die frohe Botschaft, dass die Vermissten gefunden wurden. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Familienangehörige beten für die sichere Rettung der Jugendfußball-Mannschaft. Foto: Linh Pham / Getty Images

Eine provisorische Krankenstation in der Nähe der Tham-Luang-Höhle. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS



Der bekannte buddhistische Mönch Kruba Boonchum aus Myanmar besuchte die Helfer und Familienangehörigen in der Nähe der Höhle. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Eine Götzenfigur und Buddha-Statue am Eingang der Höhle. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Schüler der Mae-Sai-Prasitsart-Schule in Nordthailand beten vor Schulbeginn für sechs ihrer Schulkameraden, die zu der eingeschlossenen Jugend-Fußballmannschaft gehören. Foto: Hathai Techakitteranun / dpa



Auf Wunsch der zwei britischen Taucher John Volanthen und Rick Stanton wurde eigens der australische Arzt Richard Harris eingeflogen. Der erfahrene Höhlentaucher gilt als medizinische Koryphäe für Notfälle wie Tham Luang . Er tauchte in die enge Höhle und begutachtete die Kinder und ihren Trainer. Vor allem aber fürchten die Retter, dass die noch in der Höhle verbliebenen Jungen zu schwach sind, um die gefährliche Rettung über sich ergehen lassen zu können.

Was die langen Tage in der Dunkelheit bedeuten, verrät dieses Detail: Alle Geretteten kamen mit Augenbinden ans Tageslicht, damit die Augen den abrupten Wechsel überstehen.